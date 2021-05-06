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買，都買！壓力一來就與荷包過不去的星座TOP3　射手狂請客就是徵兆

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大家平常遇到壓力都選擇什麼樣的方式解壓呢？運動、吃美食還是購物呢？來看看12星座中誰一遇到壓力就與荷包過不去，一不小心就容易成為月光族的星座大公開！

TOP3 雙魚座

除了土象星座喜歡把鈔票錢財好好的收藏在錢包裡之外，其實大部分的星座面對壓力時，對於「花錢」都有某種程度的熱愛，雙魚座的人對於花錢除了物質層面外，還包含了一些「看不到」的感性面，或是無形的體驗、經驗，每個雙魚座都有輕微的囤積症、收藏癖，難以推拒各種有歷史感的舊物好物，更無法拒絕任何吃喝玩樂、旅遊等邀約。

當壓力來襲，每隻雙魚都會化身為生活大師，會更細細的品嘗著壓力之外的快樂人生，或藉著「擁有」來療癒自己受傷的身心靈，對雙魚來說，哥買的從來就不只有物品本身，而是一段回憶、一種心情、一種感受，他們會為各種匪夷所思的事花錢，只能說魚兒什麼都買、什麼都不奇怪。

TOP2 獅子座、牡羊座

前頭說到火象星座對於荷包都有某種蠢蠢欲的瘋狂傾向，就不得不提到TOP2的獅子與牡羊，其中獅子座瘋狂購物的本性又更甚於牡羊座，大部分的獅子在潛意識中都有著王子公主般貴氣的靈魂，對於生活的美感、質感莫名嚮往，因此在面臨高壓生活，就會以「擁有好物」來彌補自己其它地方的委曲，當壓力愈來愈多、委屈感愈來愈重，自然得靠著血拼敗家來療癒自己受傷的心靈。

至於牡羊座雖然不是好物蒐集狂，但對財富看得比較鬆，總覺得那些荷包裡的那些小朋友，只要不花出去就不叫做「錢」，有了錢就是要及時行樂、享受當下，事實上牡羊座對於壓力往往會有視而不見的阿Q反應，他們不認為自己壓力重、不認為自己正在承受痛苦，但會把這股負能量轉成花錢的動力，靠消費買到好東西更買到快樂，這是一定要的呀！

TOP1 射手座

壓力，或多或少潛藏在每個人心中，只是臨界爆炸的那刻，每個人的反應各有不同，壓力之下容易瀕臨瘋狂的，首推火象星座，而壓力之下會瘋狂的和荷包過不去的，莫過於射手座。每個射手座（太陽、上升星座）的人潛意識下藏有極度瘋狂、痴狂的性格，平時尚有一絲理智能壓抑住自己花錢的衝動，然而情緒一旦失衡，就會想透過消費填補空缺。

這種衝動傾向往往是自己不知不覺的，當射手發現自己怎麼在網路上頻頻下單瞎買、自動自發買下種種莫名其妙的課程或旅遊行程，甚至訂一大堆飲料食物請同事朋友，原因無它，必然是射手肩上壓力太重了啦！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢, 獅子, 射手, 牡羊, 雙魚

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