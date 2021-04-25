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新發售精品小白鞋盤點！蕾絲運動鞋、增高4CM「美腿神器」二萬有找

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耐看又好走的小白鞋，是你我鞋櫃中不可或缺的百搭單品，不論是甜美、帥氣、個性甚至是中性風，都能與小白鞋完美搭配，2021年各大精品牌又有哪些小白鞋問世，鎖定這篇小白鞋盤點文，為你獻上最新發售的球鞋，更附上鞋款細節與售價：

Loewe

Flow運動鞋

有配件製造機美名之稱的Loewe創意總監Jonathan Anderson，本季再以七十年代田徑運動鞋的復古外貌為設計靈感，推出全新男女鞋款Flow，從鞋頭延伸至後跟的波浪鞋底得名，選用尼龍、麂皮及光滑小牛皮拼接成鞋面，鞋側身點綴上Loewe Anagram的L花押字標誌，其中女生鞋款包含焦糖棕色、米白色及經典黑等配色，NT$25,000-29,000。

Balenciaga

Speed 3.0運動鞋

以空氣動力學原理設計和極輕便作為命名的經典Speed系列運動鞋，2021年夏季迎來第三代，透過Triple arch三重拱的專利設計，結合緊密的3D針織面料，搭配靠近足弓傾斜的壓模鞋底，為雙腳帶來絕佳的舒適性，鞋底前後分別飾有Balenciaga品牌標識和Speed 3.0字樣，並於腳踝處繡上雙B字母，從外觀看來就像是雙襪子般。目前已於Balenciaga專賣店上架，NT$28,200。

Hogan

REBEL系列休閒鞋

本季春夏Hogan以城市綠洲為題，講述探索城市與自然和諧共生的法則，並為每雙鞋履賦予獨一無二的意義。全新誕生的REBEL系列，兼具帥氣與精緻的細節設計，以純白色打造鞋面，結合全新流線型的H Logo，同時搭載高度4公分的超輕量厚底，是能拉長腿部線條的「美腿神器」，包含玫瑰裸粉、亮片粉、銀白色…等色選，NT$17,600。

Dior

Dior-ID休閒鞋

由Dior女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri所設計的全新Dior-ID休閒鞋，以純白色為主要基底，運用經典小牛皮鞋身鑲嵌橡膠紋理細節，搭配烙印上金色品牌標誌的魔鬼氈鞋帶，包括深藍色、裸粉色、綠色、紅色…等豐富色系，賦予球鞋濃烈的復古輪廓及前衛潮流風格，NT$36,000。

Chloé

Lauren蕾絲運動鞋

迎接全新春季，Chloé採用柔軟細膩的蕾絲打造全新Lauren蕾絲運動鞋，搭載白色橡膠鞋底，並於後鞋跟處加入經典Chloé徽標，在鞋側身的Lauren扇貝則呼應了品牌浪漫DNA，加上不用台幣2萬的售價，女孩們別再猶豫，快幫自己添購一雙浪漫小白鞋，NT$17,200。

Lauren白色休閒鞋

如果覺得蕾絲面料太過浪漫，Chloé今年春夏還有以光滑小牛皮製成的Lauren白色休閒鞋，純白色的鞋面可以搭配各種不同風格，鞋身加入經典Chloé徽標與標誌性Lauren扇貝造型，鞋內裡則露出Chloé經典的裸色系，不論寬褲、裙裝都能搭配，NT$17,200。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 小白鞋, 球鞋, 穿搭

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