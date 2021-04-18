換季白T就發黃！6個保養小技巧　讓你每次穿都像新買的白又亮

不論是白色T-Shirt、白色襯衫，都有讓人又愛又恨的魅力，愛得是它跟任何風格皆百搭的特性，恨得無非是它一不小心就發黃的短暫壽命，如果你跟大多數的人一樣，都有白T、白襯衫時常發黃的困擾，那有可能是因為這幾個原因造成：

衣服發黃的原因

保存不當

收納白色衣物時，應該避免與深色衣物放在一起，防止深色衣物沾色而引起發黃現象，最簡單的方式是可以將白色衣物套上防塵袋阻隔，衣櫃中可以放置除濕產品確保衣櫃保持乾燥。

清洗不當

清洗白色衣服時，不宜使用冷、熱水交替清洗，並建議將白色衣服以清水漂多洗幾次，確保沒有洗衣精的殘留。

沒有清洗乾淨

不是每次清洗白色衣服都要使用漂白水，除非沾染到水溶性有色汙垢，否則白色衣服只需要依照一般程序清洗即可，漂白水無法有效去除人體的汗漬及油脂。

沾染汗漬、人體分泌的油脂皮屑

殘留在衣物上的油脂及汗漬，其所分泌的酸性物質會使衣服氧化發黃，因此穿過的衣服縱使沒有流汗，還是需要將衣服拿去清洗乾淨，以防時間久了會越難清理。

螢光劑變弱

螢光劑是一種增白的染劑，它能使衣物有亮白的效果，但經過多次洗滌過後螢光劑漸消失，因此會讓白色衣服容易發黃。

延長白衣壽命的保養技巧

1、在收納時切記衣櫃一定要保持乾燥，棉麻類的衣服吸濕性很好，在換季時交替收納時建議將要收起來的衣服抽真空放置，或者是用衣架加防塵袋放置，盡量不用放在紙箱或塑膠箱。

2、清洗白色衣服時，建議使用中性洗衣液或洗衣精，不要使用洗衣粉，洗衣粉含鹼量過高，容易使衣服掉色，漂白水也是需要酌量使用。

3、晾乾白色衣服時，應該採用低溫烘乾或自然陰乾的方式，避免陽光直接照射，因為高溫是白色衣服的天敵，自然風乾是最合適的，不過遇到下雨天等潮濕天氣時，則可以考慮使用烘衣機低溫烘乾。

4、若看到領口有鬆弛波浪狀的情況，有可能是脫衣不當所造成的，在脫衣時注意拉扯的狀況防止變形，衣架建議從下擺往領口放置，減少領口拉扯的情況。

5、淺色衣物務必得單獨洗，基本上深色衣服一起洗就算褪色也不會互相染色，但若是淺色與深色一起洗，淺色衣物洗完肯定直接換了一個色系。

6、若出門在外真的不幸噴到醬汁或原子筆等汙漬，建議先做個前置處理，將汙漬擦乾不要讓它擴散，後續再依洗潔劑去處理適合的汙漬。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● New Balance 2021年度全新球鞋57/40登場！承襲經典574 DNA、粉嫩奶霜配色、復古前衛風(附售價)

● 每推必賣的Loewe Paula’s Ibiza系列來襲！編織包、比基尼、草編鞋...5大亮點包款帶你看，夏日渡假全都不能少

● 日系穿搭迷歡呼！Zucca＋tac : tac 一次兩間日本服飾品牌入駐台灣，正宗日系服飾這裏就可以買