許曦文、IU愛用！3款「開架乳霜」保濕抗老包辦　1500內就能入手

選擇保養品時，預算也是考量的重要因素之一，以下介紹2021新上市、價錢落在千元上下的開架乳霜產品，包含AQUA LABEL、寵愛之名、CNP等，無論是保濕、抗老、舒緩或美白的效果都包辦。

寵愛之名 Water Pay 水能亮保濕系列

來自台灣的醫美保養品牌寵愛之名，在今年初上市了Water Pay 水能亮保濕系列，並請來了小S的女兒許曦文擔任代言人，系列中包含了能夠作為前導的精華噴霧、保濕精華等，因媲美專櫃的成份和親民的價錢，受到了許多消費者的喜愛。3月底乘勝追擊，推出第二波新品水能亮保濕霜。

Water Pay 水能亮保濕霜

水能亮保濕系列能幫助肌膚維持健康、穩定，除此之外保濕霜中也添加了菸鹼醯胺及神經醯胺，強化肌膚屏障，使肌膚澎彈、水潤，質地介於水凝霜和乳霜之間，能給予肌膚足夠的水份，但在使用感受上不會因黏膩感到不適，除了能夠在保養的最後程序使用外，也能夠做為凍膜厚敷急救，迅速替肌膚補充水份。

CNP 小農高效保養系列

CNP是來自韓國的醫美保養品牌，其產品皆由專業醫師團隊打造，在韓國受到眾多消費者的喜愛，目前也由韓國人氣歌手IU擔任代言人。登台後於1月初進駐康是美販售，並上市「小農高效保養」系列，主打自然草本萃取配方，打造天然卻高效的保養品，全系列包含橄欖油全效潔面膏、大麻籽油滋養精華液、積雪草修護保濕霜和蘆薈舒緩水凝霜。

積雪草修護保濕霜

積雪草為近年來最受到歡迎的修護成份之一，這款修護保濕霜添加了積雪草萃取，能夠強化肌膚的防禦力並替肌膚深度補水，加強敏弱肌的肌膚屏障，使肌膚重返健康。

蘆薈舒緩水凝霜

水凝霜質地比起保濕霜來得清爽，更適合在春夏時使用，添加了具有舒緩效果的拉蘆薈葉萃取及複方草本成份，能夠撫平肌膚的躁動和補充水份，並在肌膚表面形成寶水膜，長效保濕且清爽，曬後亦可後膚作為急救。

AQUALABEL水之印全能5D彈力霜系列

今年4月，水之印根據不同的保養需求和膚質，推出共3大系列抗初老保養產品，全品項皆含有亮白有效成分傳明酸、以及守護肌膚保水屏障、修復紫外線傷害的修護胺基酸WH、玻尿酸和膠原蛋白，全系列配置皆為化妝水、乳液、乳霜和全能5D彈力霜，藍色為高機能晶透美白、黃色為高機能緊緻抗老，紅色則是高機能平衡保濕。

其中水之印全能5D彈力霜為品牌的明星商品，添加了獨家明星成分修護胺基酸WH搭配高濃度膠原蛋白，是定位在省時、迅速、高效的All In One保養品，清爽不黏膩的凝膠質地，也可做為厚敷使用。其中紅色包裝的全能5D保濕彈力霜，更是在日本開架品牌中日本連續7年銷售冠軍；藍色美白彈力霜，建議可在色斑處厚敷；黃色的精油緊緻彈力霜，則是小資抗紋的好選擇。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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