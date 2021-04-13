國際超模不爽撞衫賽琳娜翻臉對嗆　慘被小天后2.2億粉絲出征

記者王則絲／台北報導

時尚圈超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）日前於IG上曬出一組鄉村度假美照，不料身上的同款碎花洋裝，小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）在年初發布的新曲造型中就已穿上，坎達爾珍娜發現後還在推特上轉推「坎達爾穿起來比誰都好看」的貼文，結果瞬間被賽琳娜的粉絲們出征：「Selena贏了」、「Kendall也很漂亮，但是她顯得嫉妒心很重」、「Kendall錯在發了這篇『勇敢』的推文。」目前推文已刪除。

▲坎達爾珍娜於IG上貼出一組度假風美照。（圖／翻攝自IG@kendalljenner）



坎達爾珍娜身上的粉嫩公主風碎花洋裝來自設計品牌RODARTE，由名模無可挑惕的體態駕馭起來的確非常漂亮，也讓畫面顯得更詩情畫意，只不過網友們馬上就發現了同件洋裝，賽琳娜戈梅茲早在先前的專輯《De Una Vez》裡就穿過，兩位「昔日」好友撞衫甚是尷尬。

▲坎達爾珍娜身上的同款洋裝，賽琳娜戈梅茲早一步穿上。（圖／翻攝自IG@selenagomez）



也不清楚坎達爾珍娜是否早已知情，不過事後坎達爾珍娜在個人推特上分享了自己粉絲所發出的推文，內容為「這件洋裝坎達爾穿起來比誰都好看」，很明顯指的就是與賽琳娜撞衫一事，直接隔空對嗆。

其實賽琳娜與坎達爾珍娜以往是好友，不過在賽琳娜與小賈斯汀（Justin Bieber）分分合合、最後小賈斯汀娶了海莉鮑德溫（Haiey Bieber）之後，坎達兒持續與Bieber夫妻交好，卻與賽琳娜決裂，兩人IG也互相退追許久。

雖然演藝圈撞衫是常有的事，但賽琳娜與坎達爾珍娜撞衫尤其尷尬，在坎達爾珍娜轉貼充滿諷刺意味的推文後，反而被大批的賽琳娜粉絲出征，在IG上擁有2.2億追蹤的社群女王不用本人出面，光是粉絲的影響力就大得可怕，「Selena贏了」、「Kendall也很漂亮，但是她顯得嫉妒心很重」、「Kendall錯在發了這篇『勇敢』的推文。」眾多酸言酸語讓坎達爾秒刪了推文，現在兩人的擁護者依然在留言區吵得很兇，使這場撞衫事件以難堪的情況收尾。

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