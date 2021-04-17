跟媽媽一起用母女「小錢包」　愛馬仕、Loewe超過10款低於萬元可入手

迎接一年一度的母親節，作為子女的我們，是該好好準備慰勞辛苦一整年的媽媽大人，對於禮物的選擇百百種，怎麼挑才能把心意送到心坎兒裡，從媽媽必備的零錢包下手，搭上小包盛行的風潮，好攜帶也方便放進包包中，推薦各大精品牌不用萬元就能入手的小錢包款式：

Tory Burch Walker拉鍊卡片夾

加入Tory Burch最經典的雙T標誌，以極簡風搭配細緻皮革打造，包包看似小巧其實功能強大，提供拉鍊零錢袋與卡片收納功能，共有4款色系可以選擇。

Marc Jacobs J Link Logo零錢包

Marc Jacobs零錢包討論度居高不下，有撞色雙J Logo的經典零錢包造型，加上外側縫線設計的巧思，包含卡片收納及零錢拉鍊袋設計，品牌還貼心加入吊環方便攜帶。

Marc Jacobs The Softshot零錢包

不愛前一個偏個性的款式，那把MJ Logo縮小的低調零錢包可不能錯過，背後還多加了透明卡片夾設計，可放置悠遊卡或證件，同樣也有方便攜帶的金屬吊環。

Michael Kors 中型手挽零錢包

延續品牌復古十足的老花圖案，打造可以當零錢包也能當作手拿包使用的手挽包，放入零錢、手機、補妝小物、行動電源都不是問題，後面還有一格夾層可以放進口紅方便補妝。

Coach 狂野花卉印花小型手腕包

滿滿春日氣息的Coach碎花手腕包，一直是品牌熱門包款之一，以拋光鵝卵石顆粒皮革製成，綴有繽紛的花朵圖案，能夠收納零錢、紙鈔、卡片...等，手挽繩設計非常適合媽媽外出攜帶。

Coach 卡夾手腕包

採用防刮、耐磨皮革打造的卡夾手腕包，同樣是品牌銷售長青款，充滿少女感的珊瑚粉，搭配鐵灰色立體品牌Logo，背後還設置可放置悠遊卡、公司卡的透明卡夾層，非常適合上班族媽媽們。

Kate Spade Spencer紙船印花雙折錢夾

以童趣、樂觀精神著稱的Kate Spade，春夏推出紙船卡夾零錢包，除了有收納零錢的空間，還設置了多達8個卡片夾層，非常適合有各種集點卡的卡片富翁。

Hermès Bastia 零錢包

提到零錢包怎麼能錯過愛馬仕最熱賣的Bastia系列，以輕便、好攜帶的摺紙設計聞名，不僅可以收納零錢，就連放鈔票也不成問題，加上不用萬元就能入手的親民售價，可以當成是第一個入門愛馬仕的包款選擇。

Loewe 小牛皮雙摺卡片套

同樣具輕便、好攜帶的特性，Loewe小牛皮雙摺卡片套是品牌粉絲必收藏的配件選擇，外觀上的Loewe Logo字樣，大大展現品牌的工藝風格，加寬的設計可以收納更多卡片、鈔票。

Chloé Alphabet卡套零錢包



每季都是暢銷王的Chloé Alphabet字母系列，也推出一款卡套零錢包，於鎖扣處的金屬吊環還能加購專屬字母，剛好可以選擇媽媽的名字縮寫作為母親節禮物。

Valentino 鉚釘小牛皮拉鍊卡夾

鉚釘系列一直是Valentino的經典元素，當然零錢包也沒錯過，包含卡片夾層與零錢拉鍊袋設計，推薦給愛龐克風的個性媽媽們。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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