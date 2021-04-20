洗手是一種儀式感！洗手乳、乾洗手8款推薦　兼顧保養還有超好聞香氣

從去年開始，「勤洗手」成為生活日常，比起過去我們更高頻率地清潔雙手。因此保養品牌推出2021新品洗手乳、乾洗手，清潔之餘更多了保養滋潤、甚至加入特調香氣，讓每一次清潔雙手的儀式轉化為兼具潔淨、芬芳、水潤肌膚的完美體驗。

洗手乳

Jurlique

2021春夏推出集療癒香氛、pH值平衡與優雅顏值於一身的潔手液與護手乳，為春夏而生的零黏膩輕量質地，現在用起來剛剛好。潔手液與護手乳共有兩款香調可選擇，分別為恬蜜玫瑰、香檸天竺葵與快樂鼠尾草。成份中皆添加純淨活機複方，包含被譽為天然玻尿酸的藥蜀葵根萃取、平滑舒緩的庫拉索蘆薈、鎮定的金盞花、淨化清潔的三色堇，帶來適度的清爽與潤澤。

恬蜜玫瑰潔手液

Jurlique最經典暢銷的玫瑰香調，萃取獨家專利晨曦玫瑰的活性成份添加其中，每一次淨化雙手的同時，也療癒了心靈。

香檸天竺葵與快樂鼠尾草潔手液

運用頂級活機的檸檬、天竺葵、快樂鼠尾草精油，內斂沉穩卻蘊含希望的氣息，揉合天然草本及花果的芬芳，是很中性的舒服香氣。

THE BODY SHOP檸檬清新淨化洗手乳

特別推出全新檸檬清新淨化系列，主打清潔、保養及淨化保護，成份主要萃取自有機檸檬果皮的天然檸檬精油，淨化及潔淨能力之餘，還散發著能提振精神的清新檸檬香氣，系列同時推出洗手乳與乾洗手。

檸檬清新淨化洗手乳

蘊含天然檸檬精油、天然蜜糖及甘油等成份，細緻綿密的泡沫深層淨化手部肌膚同時柔潤雙手，洗後雙手柔嫩又散發檸檬清香。

檸檬清新淨化乾洗手

含天然檸檬精油、70%植物性酒精，質地清爽細緻有效潔淨雙手，使肌膚舒爽柔潤不乾澀，同時散發清新檸香。

PIBU PIBU暮夜破曉潔手露

來自韓國的潔膚品牌PIBU PIBU，2021年特別推出限定版暮夜破曉潔手露，運用品牌獨有的調香工藝，以多種天然植物精油與花草萃取揉合出溫柔恬淡的清爽氣息，包括佛手柑的清新、迷迭香的放鬆與洋甘菊的恬淡。潔手露中還特別添加植萃保濕潤澤成份，讓洗後的肌膚觸感水嫩彈潤。透過潔淨肌膚的旅程，釋放壓力並回復到最純淨且最真實的自我，享受充滿儀式感的寧靜美好。

乾洗手

Aesop 賦活芳香手部乾洗噴霧

Aesop 賦活芳香手部乾洗噴霧是一款以酒精為基底的輕盈配方，適合不方便使用水的場合。雖然是Aesop第一次推出「手部乾洗噴霧」類型的產品，但香調延續賦活手部乾洗清潔露、清潔露與護手霜，是木質揉合柑橘香調的氣息。配方則富含柑橘皮、迷迭香葉與大西洋雪松，可有效潔淨肌膚並散發出迷人淡雅的草本植物香氣。噴霧的設計適合每日使用，可依據需要按壓 4~5下在雙手肌膚上並等待產品揮發即可。

L:A BRUKET保濕乾洗手凝膠

源於瑞典的L:A BRUKET延續對於純淨成份的堅持，全新推出保濕乾洗手凝膠，更貼心推出55ml、450ml兩種尺寸，不管隨身攜帶或放置居家使用都能找到適用容量。

依據衛生機構建議，L:a Bruket 保濕乾洗手凝膠採用70%有機酒精，隨時隨地清潔雙手。不黏手的液態凝膠質地，添加甘油、甜菜鹼等天然來源保濕成份，給肌膚充足的水潤柔滑感受，讓雙手不會因為酒精而缺水乾燥。還有靈感源於品牌發源地瓦爾貝里(Varberg)藥草園的自然香氣，調和茴香、薰衣草以及黑胡椒精油，打造令人深深著迷的北歐氣息，為清潔後的手部留下宜人芬芳。

嬌蘭皇家蜂王乳蜂潤乾洗手

嬌蘭推出皇家蜂王乳手部護理系列的蜂潤乾洗手與護手霜，加入蜂蜜濃縮精華，用完還會留下淡雅蜂蜜香氣。霧光白色軟管設計，看起來極有質感。

皇家蜂王乳蜂潤乾洗手成份含有蜂蜜濃縮精華honey concentrate及酒精glycol，特殊保養配方可在清潔的同時為雙手保濕修護。質地細緻，塗抹在手上清爽不滑膩，還會留下保濕薄膜與細緻的蜂蜜香氣。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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