定妝噴霧詢問度超高！4款新品一噴實現光澤美肌　流汗、戴口罩不怕脫妝

天氣越來越熱，定妝噴霧的詢問度跟著飆高，現在就來看看2021年有哪些好用新品推出。

2021定妝噴霧推薦

ADDICTION奧可玹超時定粧噴霧

擁有超微米噴頭，噴出的極細水霧中擁有「超時不脫妝成份」，對抗汗、水、皮脂造成的脫妝問題。加上微米定妝因子在肌表形成的定妝薄膜，終結脫妝與彩妝二次沾黏！搭配優秀保濕成分，一噴立現有質感的光澤美肌，還有杜松漿果香氛，聞起來十分舒服，70ml，NT$750

DIOR迪奧超完美持久定妝噴霧

DIOR迪奧首度推出底妝防護衣-超完美持久定妝噴霧，添加純淨三色堇精萃，超保濕的補水功效使底妝更服貼，搭配「超完美細緻吸油粉體」，柔霧妝效讓底妝超持久，鎖水鎖妝一次到位。還擁有細緻噴頭創造超細緻噴霧，一噴底妝完美定格同步保濕控油，不影響底妝的水潤光澤，100ml，NT$1,700

PONY EFFECT絕對持久定妝噴霧

絕對持久定妝噴霧添加杜松精油萃取、天然椰子油與白樺樹皮萃取，上臉後能提升肌膚保濕度、滑順度及服貼度，不會讓肌膚過緊或過乾。搭配超精細噴頭，輕輕一壓，保濕小分子隨著噴霧完美均勻分布，在臉上形成一層薄而彈性的防水保護膜，牢牢抓住妝容，100ml，NT$890

Benefit嘖嘖稱齊無油慮定妝噴霧

Benefit每9秒便賣出一支的嘖嘖稱齊毛孔隱形系列，2021多了新成員-嘖嘖稱齊無油慮定妝噴霧，主打雙效功能，可以隱形毛孔、還可以控油定妝。內含獨特的毛孔隱形粉末，將光線均勻分布於肌膚上，打造柔光效果，特殊的防水成膜配方則在肌表上形成保護膜防水抗汗，戴口罩也不易脫妝，120ml，NT$1,180

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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