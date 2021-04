「迎合大眾的審美是很荒謬的」　克莉絲汀史都華7句人生哲理打破框架

生長在父母皆從事電影產業的家庭,克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)早在8歲就以童星身份出道,並於2008年憑著《暮光之城》系列聲名大噪。克莉絲汀不自滿於當個受歡迎的票房女星,同時在多部獨立、藝術電影中演出,更以《星光雲寂》一片贏得「法國奧斯卡」凱撒獎最佳女配角,奠定實力女星地位。除了在本業表現亮眼,她也以獨特的魅力與個性獲得時尚圈青睞,更被老佛爺(Karl Lagerfeld)相中成為Chanel品牌大使。

出道至今,一直是狗仔追逐報導、網友輿論熱議的對象,克莉絲汀卻從不偽裝自己或塑造人設,直率自我的個性圈粉無數;加上她獨特的中性時尚品味,可說是當代忠於自己的酷女代表,這回就整理克莉絲汀史都華7大金句,帶你取經她的率性人生哲學。

金句一、Despite what people think, I was such a rule follower at school.

「相較於大眾對我的認知,我在學生時期其實是個盲目跟從規範的人。」

其實在學生時代,克莉絲汀也跟大部份的人一樣,遵守著各種規範,這跟她現在給人的形象大大不同。她更自嘲,自己總是會因為作業遲交而感到恐慌。

金句二、You should never step outside of your life and look at it like it's this malleable thing you can shape so that people view it a certain way.

「永遠不要把你的人生看作可雕塑的物品,只為了活成他人眼中的模樣。」

對於從小就生活在鎂光燈下的克莉絲汀來說,常常得面對各種眼光的投射,如果連自己也受影響用旁觀者的角度審視人生,將它當作是可雕塑的物品,只為了活成別人眼中的某種模樣,那就等於將人生任由他人擺佈。

金句三、I know who I am. I have a very strong sense of self.

「我了解我自己,因為我有相當強的自我意識。」

在電影《暮光之城》宣傳期的某次採訪中,克莉絲汀史都華就曾呼籲年輕人,人生是自己的,除了你以外,沒有人比你更了解自己,所以不要害怕表態自己的想法。

金句四、I stand by every mistake I've ever made, so judge away.

「我為自己所做過的每個錯誤負責,所以不要隨便批評我。」

雖然出道之今,克莉絲汀曾數度處在輿論風暴的中心,不過她勇於、也只能為自己負責,而非活在那些惡意抨擊她的人們與論的壓力下。

金句五、Hate me for who I am, I don't care. At least I'm not pretending to be someone I'm not.

「我不在乎是否被討厭,至少我從不偽裝自己。」

從少女偶像蛻變成酷帥的霸氣女,對克莉絲汀史都華而言,與其花時間偽裝自己,不如坦蕩蕩地接納最真實的自己,即使被其他人討厭,至少你仍保有真實的自己,而不是塑造出來的假象。

金句六、What I love about fashion is that you find things that surprise you, that can uncover what's buried, that unleash certain aspects of yourself.

「時尚總是能驚豔我,它可以解封那些被我們埋沒或自己從未接觸過的一面。」

受到老佛爺卡爾青睞成為Chanel品牌大使,並且有著密切合作,克莉絲汀眼中的時尚,不僅處處都充滿驚喜,更能藉其發現自己平常被埋沒的面貌,釋放自己的其他面向。

金句七、I think it's ridiculous that you need to look a certain way to be conventionally pretty.

「我認為需要迎合大眾的審美是個很荒謬的想法。」

邁入31歲的克莉絲汀史都華,曾在一場名人採訪時,說過她絲毫不在乎大家對她外表的看法,畢竟你無法達到所有人對於美的標準,更何況是世俗所認定的審美。

