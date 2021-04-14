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「迎合大眾的審美是很荒謬的」　克莉絲汀史都華7句人生哲理打破框架

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生長在父母皆從事電影產業的家庭，克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）早在8歲就以童星身份出道，並於2008年憑著《暮光之城》系列聲名大噪。克莉絲汀不自滿於當個受歡迎的票房女星，同時在多部獨立、藝術電影中演出，更以《星光雲寂》一片贏得「法國奧斯卡」凱撒獎最佳女配角，奠定實力女星地位。除了在本業表現亮眼，她也以獨特的魅力與個性獲得時尚圈青睞，更被老佛爺（Karl Lagerfeld）相中成為Chanel品牌大使。

出道至今，一直是狗仔追逐報導、網友輿論熱議的對象，克莉絲汀卻從不偽裝自己或塑造人設，直率自我的個性圈粉無數；加上她獨特的中性時尚品味，可說是當代忠於自己的酷女代表，這回就整理克莉絲汀史都華7大金句，帶你取經她的率性人生哲學。

金句一、Despite what people think, I was such a rule follower at school.
「相較於大眾對我的認知，我在學生時期其實是個盲目跟從規範的人。」

其實在學生時代，克莉絲汀也跟大部份的人一樣，遵守著各種規範，這跟她現在給人的形象大大不同。她更自嘲，自己總是會因為作業遲交而感到恐慌。

金句二、You should never step outside of your life and look at it like it's this malleable thing you can shape so that people view it a certain way.
「永遠不要把你的人生看作可雕塑的物品，只為了活成他人眼中的模樣。」

對於從小就生活在鎂光燈下的克莉絲汀來說，常常得面對各種眼光的投射，如果連自己也受影響用旁觀者的角度審視人生，將它當作是可雕塑的物品，只為了活成別人眼中的某種模樣，那就等於將人生任由他人擺佈。

金句三、I know who I am. I have a very strong sense of self.
「我了解我自己，因為我有相當強的自我意識。」

在電影《暮光之城》宣傳期的某次採訪中，克莉絲汀史都華就曾呼籲年輕人，人生是自己的，除了你以外，沒有人比你更了解自己，所以不要害怕表態自己的想法。

金句四、I stand by every mistake I've ever made, so judge away.
「我為自己所做過的每個錯誤負責，所以不要隨便批評我。」

雖然出道之今，克莉絲汀曾數度處在輿論風暴的中心，不過她勇於、也只能為自己負責，而非活在那些惡意抨擊她的人們與論的壓力下。

金句五、Hate me for who I am, I don't care. At least I'm not pretending to be someone I'm not.
「我不在乎是否被討厭，至少我從不偽裝自己。」

從少女偶像蛻變成酷帥的霸氣女，對克莉絲汀史都華而言，與其花時間偽裝自己，不如坦蕩蕩地接納最真實的自己，即使被其他人討厭，至少你仍保有真實的自己，而不是塑造出來的假象。

金句六、What I love about fashion is that you find things that surprise you, that can uncover what's buried, that unleash certain aspects of yourself.
「時尚總是能驚豔我，它可以解封那些被我們埋沒或自己從未接觸過的一面。」

受到老佛爺卡爾青睞成為Chanel品牌大使，並且有著密切合作，克莉絲汀眼中的時尚，不僅處處都充滿驚喜，更能藉其發現自己平常被埋沒的面貌，釋放自己的其他面向。

金句七、I think it's ridiculous that you need to look a certain way to be conventionally pretty.
「我認為需要迎合大眾的審美是個很荒謬的想法。」

邁入31歲的克莉絲汀史都華，曾在一場名人採訪時，說過她絲毫不在乎大家對她外表的看法，畢竟你無法達到所有人對於美的標準，更何況是世俗所認定的審美。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 克莉絲汀史都華, Kristen Stewar

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