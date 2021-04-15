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春夏「及肩中短髮」繼續夯！Wendy、Lisa示範瀏海搭配　黑髮照樣仙

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雖長髮也可營造輕盈飄逸的氛圍，但在春夏許多人更是偏好氛圍活潑的中短髮，近期包括像是SOLO回歸的Red Velvet Wendy、Blackpink Lisa、太妍等，都是以輕盈活潑且帶有些許空靈氛圍的中短髮造型示人。

Wendy 淺髮色加上空氣感

Wendy出道7年來首度Solo出輯，她在2019年跌落舞台後，休養了一年並經過努力的復健，才終於能夠回到舞台。在先前的概念照中，Wendy以金、棕色的挑染，搭配髮尾的層次剪，沒有特意燙捲，而是讓髮絲自然的垂墜，髮根的澎度讓整個頭型看起來更加圓潤，淺髮色加上空氣瀏海，整體而言呈現仙氣飄飄的空靈感。

Lisa 活潑又帶成熟氛圍

Blackpink Lisa 造型多變，其中又以招牌瀏海最讓人印象深刻，不過最近的造型中Lisa換上了空氣瀏海，讓現在的中短髮造型介於學生感的短鮑伯齊瀏海，和女人味十足的長捲髮之間，可以活潑、俏皮，也可以性感、撫媚，只能說Lisa不論什麼髮型都駕馭的非常好。

太妍 挑染Hush Cut

太妍也是造型非常多變的女星，不過近期太妍的髮型都以中短髮為主，以耳下層次為主要剪裁的Hush Cut能收縮下顎線條，打薄的髮尾也很適合希望髮量較多的人，能讓整體氛圍看起來更加輕盈，太妍也搭配了銀灰色系的耳圈染，在髮色上稍微做調整，讓整體造型更有層次之外，銀灰色也會讓人看起來更有個性。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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2021春夏中短髮造型範本，Wendy、Lisa、太妍示範，瀏海搭配、耳下層次最修飾！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 中短髮, Wendy, Lisa, 太妍

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