王柏傑認愛謝欣穎喜孜孜　怪咖個性與品味很契合

▲王柏傑認愛謝欣穎後首度露面。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

雷達表（RADO）今發表熱賣款Captain Cook庫克船長新錶，邀男星王柏傑二度為此系列站台，剛公布與女星謝欣穎戀愛中的他堆滿笑意，幸福甜蜜全掛在臉上，他表示兩人不僅個性都「怪怪的」很契合，時尚品味也很雷同，可以考慮一起戴雷達對錶，由於戀情備受關注，讓他不得不全程手托腮露錶受訪，為品牌搏版面。

▲王柏傑與謝欣穎熱戀中，好心情藏不住。（圖／記者李毓康攝）



問及何時是心動時刻，王柏傑也說不上來，「我也覺得很奇妙，拍戲的時候沒什麼交集，也沒有聊天，殺青後才聯絡，可能我們都是活在自己世界的人」，而兩人會大方認愛，是因為兩人都自認是演員不是偶像，他說：「（談戀愛）是生活的一部分，每段戀情都是以結婚為前提。」

▲王柏傑佩戴雷達表黑金配色的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空自動腕錶。（圖／記者李毓康攝）





▲雷達表黑金配色的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空自動腕錶，114,400元。（圖／雷達表提供，以下同）



王柏傑在鏡頭前對新戀情侃侃而談、毫無保留，完全呼應雷達表最新庫克船長高科技陶瓷鏤空自動錶的透視設計，面盤顯露搭載Nivachron游絲的Calibre R734機芯，抗磁性較一般機芯高出10至20倍，而材質改為品牌引以為傲的高科技陶瓷，共推出銀黑配色搭黑色橡膠帶、玫瑰金搭黑色款、藍色錶圈配霧面電漿色高科技陶瓷錶等3種款式。

▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空自動腕錶，102,100元。

▲雷達表Captain Cook庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空自動腕錶，117,500元。



於面盤展示機械內在的鏤空錶深受歡迎，同屬Swatch集團的MIDO（美度表）即在Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕錶，顯露具80小時動力儲存的自動上鍊機芯與日期圈，特別搭配灰色調的鏡面，為錶款增添神秘感。

▲MIDO Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕錶，31,200元。（圖／MIDO提供）

►周杰倫與貝克漢撞16萬「貓熊錶」 自豪帝舵表上手照拍超好

►卡地亞坦克錶不到8萬入手！ 單次發行純色款勾起搶購慾望



