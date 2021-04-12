產女還沒滿月！「3億網紅」加入精品董事會　股價大漲逾12%

▲超過2千萬粉絲的IG網紅始祖Chiara Ferragni 加入TOD'S董事會。（圖／翻攝自IG、品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／外電報導

IG網紅始祖Chiara Ferragni擁有超過2千萬粉絲，身價3億的她上個月底才剛產下女兒Vittoria，都還沒滿月，沒想到又有了全新身份，由義大利品牌TOD'S宣佈委任Chiara Ferragni為董事會成員，而消息一出，品牌股價更是大漲12.1%，超狂影響力引發熱議。

▲Chiara Ferragni 上個月才產下第二胎女兒Vittoria 。

Chiara Ferragni 從2009年開始經營時尚部落客產業，稱得上KOL始祖，除了擁有個人「眨眼鞋」品牌Chiara Ferragni Collection，IG也累積超過2千萬粉絲，上個月她才迎來第二胎女兒Vittoria，沒想到又有新頭銜。此次正式成為TOD'S董事會成員，品牌集團主席Diego Della Valle表示：「我很高興有Chiara Ferragni加入董事會，她非常熟悉年輕族群，對我們來說非常可貴。」

▲2017年TOD'S就曾經與Chiara Ferragni 聯手打造#CHIARALOVESTODS聯名系列 。

早在2017年，TOD'S就曾經與Chiara Ferragni 聯手打造#CHIARALOVESTODS聯名系列，還翻玩了品牌經典豆豆鞋，似乎就在為今日鋪路，消息曝光後，TOD'S股價更上漲了12.1％，藉此帶動品牌銷量提升。其實由名人加持董事會已成趨勢，去年（2020年）知名女星艾瑪華森（Emma Watson）就已經加入Gucci、 Balenciga、Saint Laurent母公司開雲（Kering）集團董事會，接任永續委員會主席，助陣時尚產業。