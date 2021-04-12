誠品酒窖酒展入手價600元起　格蘭菲迪22年雪莉美妙開賣

▲誠品酒窖舉辦該通路史上最大酒展，展出不少珍稀。（圖／格蘭菲迪、誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品酒窖創立27年，近期於誠品信義6樓展演廳舉行史上規模最大、酒款最豐富的「時光之釀春季藏酒品鑑會」，即起至4／18，民眾入場不但可免費品飲每日精選8款佳釀，消費滿千還可全額折抵入場費800元，並享指定酒款最低63折優惠，是誠品酒窖與「初階酒迷」最近的一次距離；格蘭菲迪口感極佳的22年雪莉之王威士忌，也在台正式開賣。

▲誠品酒窖藏酒品鑑會還有規劃入門酒區，不到千元也能入手好酒。

誠品酒窖主攻法國紅白酒，約有8至9成的專精收藏，在高端藏酒界有不少流連常客，今年也針對初階酒迷招手，以自家選品能力選出入門酒款，在品鑑會中推薦給民眾，入手價600元至700元，會場也有豐富專業知識員工可解釋推薦，讓初入「酒界」的民眾能找到適合自己的風味酒款。

▲誠品酒窖《時光之釀》邀請品酒行家與初階酒迷蒞臨體驗世界葡萄酒文化。

品鑑會規劃6大展區，匯聚法國、德國、義大利等9國14大產區，超過50家知名酒莊逾4,000款產品；從窖藏已逾百年、市面極為罕見的「布根地名酒莊Dom. Bouchard Pere et Fils一級園Beaune Avaux紅酒」到入門款，豐富紅白葡萄酒及香檳、威士忌、白蘭地、西班牙啤酒等，年份橫跨逾一世紀的產品均有，以及精緻酒杯、酒器可供選擇。

▲Taittinger Collection香檳風味濃郁優雅，瓶身包裝由品牌每年邀請全球知名藝術家設計，曾被選為黛妃婚宴用酒。

其他限量珍稀酩酒，還有獲得「世界10大香檳品牌」肯定的Taittinger Collection，為英國黛安娜王妃當年的婚宴用酒，瓶身包裝由品牌每年邀請全球知名藝術家設計，具收藏價值；以獨特「小耶穌」酒標，象徵葡萄園悠久歷史與法王路易十四誕生的2009 Beaune Greves Vigne de L’Enfant Jesus, Domaine Bouchard Pere et Fils，也是拍賣會上炙手可熱的明星酒品。

▲擁有獨特「小耶穌」酒標的Domaine Bouchard Pere et Fils 2009 Beaune Greves Vigne de L’Enfant Jesus。

▲德國酒王Egon Müller 2018年Scharzhofberger Kabinett獨家3公升與6公升珍藏套組。

誠品表示，此次藏酒品鑑會活動期間，酒窖也策畫專業「品酒會」、「活動飲展」及「大師講座」等系列品飲活動，讓民眾能體驗世界葡萄酒文化。

▲格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌，售價7,400元。

格蘭菲迪Glenfiddich，近期也推出旗下奢華系列最新「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」在台上市，融合蘇格蘭斯貝塞的精湛工藝與西班牙的神秘風情，美麗的紅色瓶身也讓整體飲酒氣氛更加分。

格蘭菲迪22年雪莉之王是鍾愛雪莉桶風味的飲用者量身打造的產品，首次嘗試將封存於歐洲橡木桶長達22年的威士忌，以極為珍稀的西班牙Palo Cortado雪莉桶過桶完成，風味清爽渾厚，口感香岡圓潤細緻，帶有橡木的層次感、深邃的香草和杏仁糖的甜味，之後則會感受到清甜柑橘風味，交織豐富的水果蛋糕的芬芳，單瓶售價7,400元。

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