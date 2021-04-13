最常見的「減肥失敗」5大原因！「健康食物」吃太多也會變胖

▲有些平時常忽略的小細節可能就是導致減肥失敗的原因。（圖／翻攝IG@midoricoo、@sjkuksee）

編輯／Amanda

你是不是也奇怪，明明自己很認真控制飲食，也很努力運動，但卻老是瘦不下來，甚至可能還變胖？除了錯誤使用「節食」來減肥，還有許多因素也會導致減肥失敗！像是以下5個導致減肥失敗的原因是最常見的，快來看看你中個幾個？

＃毫無節制地吃「健康食物」

很多人減肥時都容易有一種心態，一旦知道某些食物食品被歸類為健康、又有利於減肥時，就會覺得可以放心吃、隨意吃，但就算真的是對減肥、健康有益的食物，也仍然含有卡路里，要吃也要注意適量。舉例來說，一片「健康」的生酮蛋糕和一片普通的巧克力蛋糕含有相同的熱量，如果吃得過多，也是一樣會發胖。

▲重量訓練能增加肌肉量並幫助提升基礎代謝率。（圖／翻攝IG@babebani）



＃沒做阻力訓練



許多人減肥都喜歡做像是跑步、快走等有氧運動，但如果只做有氧運動，雖然看起來會變瘦，但也缺乏肌肉，建議加入阻力訓練，阻力訓練可以幫助增肌並保持肌肉量，也能防止代謝緩慢。

如果只做有氧運動的話，只會在運動期間燃脂，運動停止後不久燃脂也停止了，但如果做的是力量訓練，即使是在訓練以後，身體仍然會繼續燃燒脂肪，也就是所謂的「後燃效應」，這樣可加速減肥速度，並提高基礎代謝率。

＃壓力過大



除了飲食、運動，壓力也是影響減肥失敗的根本原因之一，尤其是很難減掉的腹部脂肪，更是與壓力息息相關，因為當被稱為「壓力荷爾蒙」的皮質醇分泌過多時，會促使身體牢牢抓住脂肪。如果你平時在飲食上很自律，也很認真運動鍛鍊，但減肥成效卻不大、難以減掉腹部脂肪，可以檢視看看自己是否壓力過大。

▲睡眠不足會使食慾變旺盛，也更容易儲存脂肪。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）



＃睡眠不足



另一個跟壓力有關的問題是睡眠不足，當身體沒有得到足夠的休息時，會導致賀爾蒙分泌紊亂，會大量釋放一種稱為飢餓素的激素，高濃度的飢餓素會使人食慾旺盛，也使身體進入儲存模式，所以你會常常想吃東西，尤其渴望吃高碳水和高脂肪食物，新陳代謝也會變得很緩慢，尤其在晚上的時候，睡不著的同時又感到很飢餓，就很容易爬起來暴飲暴食。

▲有時候覺得肚子餓其實可能是渴了。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



＃水喝得不夠



喝水是否充足對減肥來說非常重要，如果身體缺水，不僅對代謝有影響，連鍛鍊和減肥也都會受到影響，而且很多時候你覺得肚子餓了，其實是渴了，下次當你感到飢餓時，先試著喝一杯溫水看看，你會發現飢餓感下降了。另外，用餐前30分鐘先喝杯溫水，可以幫助增加飽足感，進而有效的減少飯量。

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