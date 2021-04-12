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「國民阿嬤」尹汝貞越老越漂亮　英國奧斯卡奪獎反應太可愛狂圈粉

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記者王則絲／台北報導

喜歡看韓劇的朋友們，對「國民阿嬤」尹汝貞的臉絕對不陌生，近日憑著電影《夢想之地Minari》奪下第74屆英國電影學院獎（BAFTA）最佳女配角獎，頒獎當下尹汝貞自己也震驚不已，以流利英文說出了「這句話」讓主持人都愣了半刻，超真實不做作的反應狂圈粉。其實前些日子尹汝貞也有為雜誌拍攝畫報，可以看得出上了年紀卻越老越有韻味，打扮起來絲毫不輸年輕女星！

▲尹汝貞。（圖／翻攝自IG）

▲尹汝貞奪下第74屆BAFTA最佳女配角獎。（圖／翻攝自IG@bafta）

今年已經高齡73歲的尹汝貞，從影超過50年，結婚後十多年在美國生活，因此在英文溝通上算是相當流利，回歸韓國後成功谷底翻身，拍了非常多作品，在年輕人之間知名度也相當高，擁有「國民阿嬤」之稱。近年則是在綜藝上表現亮眼，《尹食堂》裡機智、真性情、不做作又有些幽默的個性，又讓她再度爆紅一波，今年的新節目《尹STAY》也是以尹汝貞為中心靈魂所設計。

尹汝貞這次獲得有「英國奧斯卡」之稱的電影學院獎（BAFTA）最佳女配角獎，為首位獲獎的韓籍演員，獲獎當下尹汝貞驚訝的表情藏不住，不過馬上回過神來用一口流利英語致詞道：「得到大家都知道很『勢利眼』的英國人們的肯定，認同我是個好演員，真的感到很開心、很感謝你們。」用幽默的方式說人家「勢利眼」讓主持人都差點接不住，但是民眾也承認她說的就是一針見血的事實，只是用招牌「毒舌」的方式來強調自己的喜悅罷了。

▲尹汝貞。（圖／翻攝自IG）

▲尹汝貞拍攝的自然風格畫報。（圖／翻攝自IG@minarimovie）

因綜藝節目人氣再度暴漲的尹汝貞，在近期數度登上時尚雜誌，以73歲的高齡之姿在一眾年輕女星之中特別醒目，不論是極其自然、毫不修飾的自然風大片，還是穿上的時髦服裝，擺出時尚態度，尹汝貞都演繹得游刃有餘，即使年紀已經很高了，還是令人驚艷，越老越有個人的獨特韻味與氣質。

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關鍵字：

尹汝貞, 國民阿嬤, 英國奧斯卡, BAFTA, 最佳女配角

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