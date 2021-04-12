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林可彤頂「9個月孕肚」塞進自家新品　林又立狂喊：撐過今天再生

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▲名模林又立、林可彤分享hyphy新品。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

名模林又立、林可彤兩人聯手創立運動品牌hyphy，舉辦第一季新品發佈會，林可彤不惜頂著9個月孕肚上場分享穿著心得，她說前一天晚上都還在宮縮，擔心自己隨時都有可能生，但敬業穿上首波「雲」主題服裝亮相，纖細身材依舊，而且懷孕期間只胖了9公斤。

▲名模林又立、林可彤兩人聯手創立運動品牌hyphy 。（圖／品牌提供）

▲名模林又立、林可彤兩人聯手創立運動品牌hyphy 。（圖／品牌提供）

▲林又立（左）、林可彤兩人聯手創立運動品牌hyphy 。（圖／品牌提供）

林又立、林可彤3年前成立運動品牌hyphy ，主打機能且實穿的運動服飾，兩人光是研發就砸了50、60萬，重新研究車線和細節，終於在4月迎來新品發表。林可彤解釋，原本預計3月就要辦記者會，但是品牌服飾送去荷蘭拍照的過程中有延誤，導致形象照太晚出來，所以只好延到4月發佈，她也笑稱：「臨時推遲到今天，不然誰想要肚子9個月了還要出來見人。」

▲名模林又立、林可彤兩人聯手創立運動品牌hyphy 。（圖／品牌提供）

▲林可彤頂著9個月孕肚，見證彈力機能服十分舒適。（圖／品牌提供）

▲名模林又立、林可彤兩人聯手創立運動品牌hyphy 。（圖／品牌提供）

▲林又立貼心充當林可彤司機。（圖／品牌提供）

就連記者會前一天晚上，林可彤還在嚴重宮縮，隨時都可以生，林又立則搞笑回應：「你一定要撐過今天才可以。」兩人好感情不僅於此，因林可彤被醫師嚴格規定要盡量臥床避免早產，所以在開會階段，都是林又立擔任司機角色，先是停到電梯口接林可彤，不想讓她多走路，還貼心把座椅放平。

當然林可彤也十分敬業，此次身穿品牌機能服擺拍，親自見證：「本身彈性很舒服，不會有壓迫感，還可以雕塑身材。」並且她懷孕期間只胖了9公斤，四肢都很纖細，兩人透露為了品牌已經將運動融入生活了，現在林又立就等林可彤生完後，才能夠繼續一起運動。

▲名模林又立、林可彤兩人聯手創立運動品牌hyphy 。（圖／品牌提供）

▲名模林又立、林可彤兩人聯手創立運動品牌hyphy 。（圖／品牌提供）

▲Hyphy首波「雲」主題服飾亮相 。（圖／品牌提供）

【向下看更多運動機能服】

lululemon 2021 全新專業訓練服裝系列

▲運動內衣 。（圖／品牌提供）

▲Wunder Train 系列沿用四面彈力的快乾布料，高度透氣且吸濕排汗。（圖／品牌提供）

Wunder Train 系列沿用四面彈力的快乾布料，高度透氣且吸濕排汗，保持身體乾爽。且賦予織物天然柔軟的質感，內部涼爽光滑，並以彈性纖維結合針織物結構，能夠有效排汗，使濕氣能輕易蒸發，在訓練的同時確保清爽舒適。

運動品牌MOLLIFIX「HOLD ME BRA」

▲運動內衣 。（圖／品牌提供）

▲HOLD ME BRA以一體成型的穩定罩杯完整包覆副乳與身型 。（圖／品牌提供）

HOLD ME BRA以一體成型的穩定罩杯，加上下厚上薄的設計，可以完整包覆副乳與身型。運用 3:2黃金三角比例脊心設計，加上30度斜角罩杯，同時達到集中托高的美胸效果。而在舒適度的追求上，布料的選擇也非常重要，採用紡研所研發的超彈力纖維以及鳥眼布料，不僅彈性更佳，又能夠快速吸汗、排除熱氣。

關鍵字：

林又立, 林可彤, 運動, hyphy

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