瑞莎養胖重返時尚圈　最感動老公說的這句話

▲瑞莎重返時尚圈展示CITIZEN新款女錶。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今發表迪士尼主題的光動能錶與母親節主打錶款，邀瑞莎示範她最鍾愛的動畫《美女與野獸》貝兒公主腕錶，她上個月才剛自掏腰包辦完「瑞星盃韻律體操精英大獎賽」，又累又憔悴，今重返時尚圈終於展露好氣色，靠多吃多睡養胖一些，身兼多職的她對即將到來的母親節別無所求，願望是「全家健康平安」。

▲瑞莎許下母親節願望是全家健康平安。（圖／CITIZEN提供，以下同）





▲瑞莎佩戴CITIZEN《美女與野獸》為主題的光動能錶EM0823-58D（左）29,800元，《小美人魚》EM0820-56N光動能錶23,800元。



家人的支持與鼓勵，是瑞莎前進的動力，她透露最近聽到老公對女兒說的一段話，最令她感動，因為老公將她視為很好的範例，鼓勵4歲女兒要她一樣努力，所以母親節無須再送上豐厚大禮，生活中的小點滴、CITIZEN的貝兒公主錶已讓她心滿意足。

▲CITIZEN《冰雪奇緣》EM0580-58N光動能錶（左）15,800元，玫瑰金色EW2593-87Y光動能錶10,900元。



童話風首度出現在CITIZEN設計之中，分別以《美女與野獸》、《小美人魚》、《冰雪奇緣》為主題創作3款光動能錶，於面盤點出大眾熟知的經典元素，例如玫瑰花、小美人魚的尾巴或艾莎的雪花圖案，錶框還有小鑽與彩色寶石點綴，風格浪漫；喜歡簡約俐落設計的媽咪，品牌則備有玫瑰金色搭配白蝶面盤的光動能款可供選擇。

▲浪琴表La Grande Classique 嘉嵐系列女士腕錶，47,700元。（圖／浪琴表提供，以下同）



以優雅風格著稱的浪琴表（Longines），母親節檔期主打全新La Grande Classique 嘉嵐系列女錶與PrimaLuna新月系列月相女錶，前者以錶徑29mm的不鏽鋼錶殼為基礎，搭配點綴12顆鑽石時標的白色珍珠母貝面盤，搭配白色鱷魚皮錶帶，展現知性魅力；PrimaLuna新月系列月相女錶則以6點鐘位置的月相顯示吸睛，配上鍊帶，讓溫柔設計多了幾分率性。

▲浪琴表PrimaLuna新月系列腕錶，46,700元。

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