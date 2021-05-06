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搞懂KOL／浿機美照背後藏「人生小故事」　咬牙自費闖時裝周

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 ▲浿機分享最喜歡的照片，背後藏著人生小故事。（影／記者陳雅韻攝）

每天滑IG、臉書，看到光鮮亮麗的KOL（Key Opinion Leader）又po了新照，是不是滿滿好奇，難道他們的日常就是拍拍美照、不停吃喝玩樂？生活不會完美無瑕，《ET FASHION》邀來7名不同專長的KOL，談工作、聊穿搭，讓你搞懂這些新時代的意見領袖們，到底都在幹嘛！

記者陳雅韻／專題報導

曾於日本與英國留學的時尚KOL浿機，2007年成立PUPUPEPE網站分享流行文化，經常與粉絲分享生活化的穿搭與美照，至今已擁有超過4000萬人次的高瀏覽率，她透露成功照片的背後秘訣是「懂得投資」，絕非只是投資個人的時尚精品行頭，而是要捨得投資團隊，她說：「在業界有正職團隊的部落客，應該10根手指數得出來。｣

▲▼時尚部落客專題 浿機專訪。（圖／記者張一中攝）

▲浿機受邀出席寶格麗珠寶活動。（圖／記者張一中攝）

▲▼時尚部落客專題 浿機專訪。（圖／記者張一中攝）

▲浿機認為身為時尚KOL必須要愛惜羽毛。（圖／記者張一中攝）

成為全職時尚部落客前，浿機是在日系品牌上班的OL，一次婉拒了LV（Louis Vuitton，路易威登）邀她去巴黎看秀的機會，讓她重新思考人生新方向，毅然決然打掉重練，於2015年下定決心成為專職部落客，拎著3大箱行李、自費30萬元勇闖紐約、倫敦、米蘭與巴黎4大時裝周，當時因知名度不高，拿不到幾張秀票進場看秀，她仍咬著牙穿著華服，匆匆穿梭在地鐵之間，她笑著說：「雖然曾經孤單想哭，但收穫不少，讓更多人看見我。｣

▲▼ 浿機 。（圖／浿機提供）

▲浿機在國外拍照常遇到突發狀況，必須隨機應變。（圖／浿機提供，以下同）

因為這場勇敢「戰役」，讓浿機的品牌邀約增加不少，拍攝過上萬張照片，她最滿意的是為了呈現2019年9月時裝周的A to Z企劃，根據每個時裝周場地、品牌特色等元素呼應英文字母，排版出如雜誌般的IG畫面，當中她對參加FENDI米蘭大秀的照片感受最深切，她說：「因為是得知懷孕後與兒子看的第一場大秀，當時又驚又喜，忍不住擔心還有一半的字母沒拍完該怎麼辦？｣

▲▼ 浿機 。（圖／浿機提供）▲▼ 浿機 。（圖／浿機提供）

▲▼ 浿機 。（圖／浿機提供）▲▼ 浿機 。（圖／浿機提供）

▲浿機最滿意2019年企劃的時裝周A to Z單元。

畢竟A to Z企劃照片的背後，前置作業已2個月，當中也有許多品牌合作，不能說放棄就放棄，且在國外拍照有更多突發狀況，浿機表示事前一定要先想好構圖、光線並準備道具，且要精準掌握時間，若現場狀況不如預期，隨機應變能力就顯得格外重要。

▲▼ 浿機 。（圖／浿機提供）

▲浿機得知懷孕後第一場秀獻給米蘭時裝周的Fendi，照片背後是滿滿的感動。

浿機透露：「大家都以為一張美照按兩下就好，其實已經按幾千張了。｣張張都是經過企劃討論，先定下切角、照片風格，她再經過2、3小時妝髮上陣拍照，最後經過後製、寫文案。她將照片的完美，歸功於身後的堅強團隊，她表示：「最初是我一人『校長兼撞鐘』，做的事情有限，現在已是4人團隊規模，可以分工讓成品會更細緻，當中還有一位同事會設計能開發商品，所以可越做越廣，也能不斷激盪出新火花貼近讀者。」而如何在競爭激烈的時尚KOL界細水長流，全靠4個字「愛惜羽毛」，慎選合作對象與品牌，當一個穩紮穩打的「中長程」跑者。

▲▼ 浿機 。（圖／浿機提供）

▲▼ 浿機 。（圖／浿機提供）

▲捨得投資自己外，浿機認為也要懂得投資團隊，她將功勞歸於同事們的努力。

【浿機】

IG：PUPUPEPE 浿機（@pupupepetw）
FB：Pupupepe 浿機（@pupupepe3）
經歷：2007年留學日本，開始分享穿搭、成立PUPUPEPE網站
2011年英國留學返台，當上班族同時分享日、英國流行文化
現職：時尚部落客、服裝設計師、作家 

關鍵字：

KOL, 浿機, 搞懂KOL

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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