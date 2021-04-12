佐佐木希也在瘋！日本超夯「白煮蛋瘦身法」，實測8天瘦8kg

▲將早餐換成白煮蛋，即可感受身型的變化。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

先前風靡日本的白煮蛋瘦身法，近來又再度翻紅，先前日本職棒選手門田博光透過「只吃白煮蛋」在8天瘦了8公斤，過度激烈的方式引來爭議，但其實白煮蛋好處多多，不僅能補充人體所需蛋白質，更有使肌膚嫩滑的功效，營養師表示只要溫和執行，像是早餐以白煮蛋替代，瘦身效果就能很顯著。

#補充豐富蛋白質

雞蛋中含有豐富蛋白質，且蛋白內含有人體必需的胺基酸，幫助預防氧化，蛋黃中所含的卵磷脂，也具有強化與活化身體的功能．

▲佐佐木希也是白煮蛋的愛好者。

#使肌膚透亮潤澤

雞蛋含有豐富的甘氨酸、脯胺酸，能促進膠原蛋白增生，同時增加肌膚代謝力，讓肌膚透亮盈潤，同時能減緩痘痘增生，讓膚質摸起來又細又滑。

#增加飽足感

雞蛋內的蛋白質和脂肪能為身體提供足夠能量，營養師分享白煮蛋的蛋黃全熟會比半熟來得更有飽足感，固態能使胃部排空速度延遲，延緩飢餓感就部會多吃而攝取過多熱量。

#增強記憶力

先前提到蛋黃中含有豐富卵磷質和膽固醇，能強化細胞幫助保護細胞膜，更能幫助提升記憶力，因此把以水煮蛋來替代早餐，不只能使頭腦清醒，對身體更是好處多多。

營養師也提醒，白煮蛋瘦身法不宜過度激烈，最簡單的方式就是把早餐要吃的麵包換成2顆水煮蛋，可以加上鹽和胡椒適當調味，不僅能控制熱量，又有飽足感。不過雖然蛋類營養豐富，但因含有豐富膽固醇，進食過量也會對身體過多負擔。

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