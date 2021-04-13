fb ig video ETtoday search mobile

最狂「野餐美照」攻略來了！　3法寶質感秒升級、千萬別錯過樹蔭

>

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲如何營造超有「儀式感」的野餐，從場景佈置到配色看一篇就搞定 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者鮑璿安／專題報導

野餐是近年來越來越流行的活動，找塊樹蔭坐下，感受清風與大自然的絕妙搭配再療癒不過，至於野餐要如何提升「儀式感」？其實學問一點都不少，《ET FASHION》訪問了野餐達人Jessica ，從野餐食材、拍照、穿搭等方面，讓新手們初次野餐就上手，輕鬆拍出美照當網美！

注意色系搭配

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲野餐注重「色系搭配」 會讓整體畫面協調不少。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

很多人以為野餐無非就是和綠地合影，其實不然，在事前先想好「色系搭配」，就能為野餐注入不少精緻度。例如來到濛濛谷，搭配背景清澈的湖水，就可以在攜帶的小物中以「湖水綠」為主題，營造成一個綠色系的野餐場景，從上衣、水瓶到抱枕都是統一顏色，另外，也記得善用「樹蔭」產生的倒影，捕捉光影變化，用點小心機就能讓美照升級。

攜帶冷盤食物

▲免削皮水果是野餐的最佳拍檔。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

野餐的靈魂主角當然是食物，很多新手會認為只要便於攜帶就好，但帶來之後卻發現放了一段時間味道變了很難入口，所以建議大家可以多帶冷盤食物，或是葡萄、藍莓、覆盆莓、櫻桃這類免削皮水果，輕鬆入口不沾手，也能保證上鏡的美觀程度，不會受到時間有所影響。

必帶的三樣法寶

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲選擇條紋、素面或是略色系底布搭配最不容易出錯。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

野餐墊：野餐底布是不可少的，建議可以拿素色的布當底，盡量選白色或裸色系更為簡潔，這樣鋪在草地上或是擺食物上去的時候，可要避免搶走主角的顏色，視覺上也不會看起來太凌亂。

▲花跟綠葉是擺拍的極佳輔助工具。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

花與綠葉：不僅可以拿在手上當拍照道具，還可以讓整體野餐感更加浪漫，但要記得就像前面說的，花色要跟野餐主題及顏色搭上，如果不確定周圍場景如何，那麼記得買白色最安全，或是用一些綠色葉片點綴，擺放起來也會很融入大自然。

▲野餐 。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原文書讓野餐更有儀式感。（圖／Jessica提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原文書：原文書看似是不明所以的單品，但是放一本在野餐墊上真的十分愜意，不僅會隨著風翻動頁面，也能適當點綴畫面的層次感，是相當加分的項目。

野餐靈感參考

最後，若是對野餐沒有靈感，也可以參考許多IG 帳號，像是美國加州野餐佈置團隊@thepicnic.collective ，比較常在沙灘上進行佈置，對於水果盤的擺法與花盆佈置都很有美感。

來自澳洲的野餐帳號@lacepetalsandhearts，則是以簡潔的白色、粉色調為靈感，就連新人在婚禮場佈時也能作為參考，運用浪漫的三角小敞篷以及花瓣創造人生僅有一次的氛圍。

當然，若是純粹想尋找食物擺盤範本，俄羅斯的美食分享平台@memuary_是很好的選擇，無論是在蛋糕甜點或是水果上都能呈現最自然的風格，照著擺拍準沒錯。

關鍵字：

2021東東森森好朋友生活節, 野餐, 生活

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

佐佐木希也在瘋！日本超夯「白煮蛋瘦身法」，實測8天瘦8kg

佐佐木希也在瘋！日本超夯「白煮蛋瘦身法」，實測8天瘦8kg

iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等

iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等

安格斯12星座一周運勢4／12-4／18　單身牡羊桃花爆炸、水瓶出錯率極高 小胸人必看！「6款豐胸食物」吃起來，二次發育不是夢 最常見的「減肥失敗」5大原因！「健康食物」吃太多也會變胖 麥當勞將出新口味「焦糖布朗尼麥旋風」　比雙倍OREO冰炫風更邪惡 皮包發霉、龜裂欲哭無淚！「保養收納5重點」學起來　一咖就能用超久 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢 國際超模不爽撞衫賽琳娜翻臉對嗆　慘被小天后2.2億粉絲出征

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面