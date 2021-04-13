「最美負離子吹風機」才999元！吹髮再也不發懶　帶出門超輕巧

文／C編

吹風機是每個人必不可少的日常小家電，不想要醜醜的外型，那就絕對要參考購物網站「Her和她」全新推出的「SOLAC負離子陶瓷吹風機」，白色機身、圓筒型的風筒，美型好看，而且握柄順手、輕巧好攜帶，原價1280元、特價999元，吹頭髮再也不是一件煩人的事。

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▲SOLAC負離子陶瓷吹風機-白色，原價1280元、特價999元，點我購買。



SOLAC負離子陶瓷吹風機，專利的出風口生物陶瓷設計，釋放遠紅外線，與濕髮中的水分子共振，加速蒸發也同時達到護髮的效果，從此遠離傳統高溫速乾的吹風機造成的毛躁枯黃，讓髮絲更柔順，

▲SOLAC吹風機外型相當美型。



SOLAC吹風機並搭載負離子發射器，高達5000萬的負離子，較一般負離子吹風機高出數倍，如同天然的髮膜，可以幫助改善毛躁髮質，避免毛麟片受損，讓髮絲光澤亮麗。

▲SOLAC吹風機收起來跟iPhone差不多大小。



3檔調溫讓SOLAC吹風機好處再加一，68°C速乾模式速乾同時保護頭皮，避免高溫損害蛋白質彈性、57°C鎖水模式，保護頭髮毛麟片，有效鎖水不毛躁、冷風定型模式，清爽風乾適合夏季吹髮，或是髮型定型使用。此外，可旋轉收納、輕巧好攜帶，都是優點，旅行、夏天游泳，都適合。

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▲SOLAC負離子陶瓷吹風機-白色，原價1280元、售價999元，點我購買。



購物網站「Her和她」推出「SOLAC負離子陶瓷吹風機（白色）」，原價1280元、售價999元，收納起來的大小跟一台iPhone差不多大，圓形的吹嘴相當美型特別，讓每天的吹髮儀式都有好心情。