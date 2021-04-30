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當聰明「職場邊緣人」3招必學！　多管閒事、跟同事掏心掏肺是大忌

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▲工作 。（圖／翻攝自unsplash）

▲學會在職場當一個聰明的邊緣人，以下3招很重要 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

大家或許會發現，在職場無往不利的人，不一定是最能幹、實力最好的人，而是他們很懂得自己的位置，於是在工作環境中處處得人心。看完以下３個職場「邊緣哲學」應該就能體會了，並不是讓你做真正的邊緣人，而是在適當時機裝邊緣，才是最聰明的。

１. 不該管的事情別管

職場很重要的一件事就是學習當空氣，當然不是要刷低自己的存在感，而是當「不關你的事情」發生時，最好的辦法就是先別開口，若是真的忍不住，至少也要等到別人說完了，再去表達自己的觀點，這樣才是不容易出錯的方法。而且進入工作久了，會發現不要選邊站才是最聰明的，對於任何人的嘴碎行徑，都別輕易跟風。

▲工作 。（圖／翻攝自unsplash）

２. 別輕易生氣

在職場當聰明邊緣人的好處就是，可以站在高點向下看看大家在忙什麼，而不是蹚渾水。所以面對任何不開心的事情發生，可以生氣，但是請在生氣之前先去思考一下生氣的後果，如果對自己完全沒有任何幫助，那麼還不如摸摸鼻子，想好對策再迎戰。

▲工作 。（圖／翻攝自unsplash）

3. 別把所有事情都跟同事說

過度熱情的人往往會受傷，尤其是在職場，因為同事是一種很特殊的關係，每天見面的時間最久，卻是最不熟悉的一群人。所以當你覺得講述自己的私事會拉近彼此的關係，其實不然，對方可能是聽聽作罷，或是聽完之後再去跟別人說，對自己一點好處都沒有，有時候邊緣一些，不一定是壞事。

關鍵字：

職場, 工作, 生活

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