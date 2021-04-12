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小胸人必看！「6款豐胸食物」吃起來，二次發育不是夢

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▲▼小胸人必看！「6款豐胸食物」吃起來 。（圖／翻攝自ig）

▲豐胸食物多吃，對身材有幫助。（圖／翻攝自IG/hyunah_aa、Pexels，以下同）

編輯 / Amber 

女生都希望有著迷人線條，不少女生更尋求胸部二次發育的方法，除了勤按摩、多做美胸運動，其實多吃豐胸食物也很有幫助，以下6款食物能幫助胸部看起來更為豐滿，現在就吃起來！

#松子

松子含有豐富的亞油酸、亞麻油酸除了可以降血脂，預防心血管疾病之外，亞麻油酸也有健胸的作用，幫助刺激人體自然的雌性激素合成，常被使用於豐胸食譜中。

▲▼小胸人必看！「6款豐胸食物」吃起來 。（圖／Pexels）

#黃豆

黃豆中內含大豆異黃酮類的植物雌激素，能幫助調節女性體內雌激素的分泌，維持胸部堅挺且延緩乳房衰老。

#紅棗

紅棗除了補血，更有豐胸之效，紅棗中的胺基酸、胡蘿蔔素、維生素、鐵、鈣、磷等營養物質能夠幫助女性荷爾蒙分泌，進一步促進胸部發育。

▲▼小胸人必看！「6款豐胸食物」吃起來 。（圖／Pexels）

#玉米

玉米中含有大量的維生素E，能提高雌性激素，因此被歸類為豐胸食物之一。 玉米偏鹼性，主要含蔗糖，可以刺激性荷爾蒙分泌正常。

#核桃

核桃是亞麻酸的上好來源，這正是風行的健胸保健成分，有刺激雌性激素合成的功能。富含維他命E，能促進性激素分泌，更能改善血液循環，使乳腺變得暢通，幫助乳房發育。

▲▼小胸人必看！「6款豐胸食物」吃起來 。（圖／Pexels）

#生蠔

富含鋅、銅可以刺激女性的荷爾蒙，鋅更可以幫助製造更多荷爾蒙，達到豐胸效果。除了生蠔，像是蚵仔、蝦、貝類也有不錯的豐胸效果。

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關鍵字：

豐胸, 胸部, 豐胸食物

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