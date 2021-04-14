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DIOR「超惹火絲絨唇露」1300元→839元　#808肉桂奶茶色缺貨必敗

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文／C編

DIOR在2019年推出的超惹火絲絨唇露，一上市就掀起搶購風潮，當時短短一個月內狂銷近1萬支，人氣紅不讓，雖說唇膏不停有新款，但DIOR超惹火絲絨唇露始終熱銷，購物網站「Her和她」推出超DIOR惹火絲絨唇露，共有7種色號任選，其中#808 CARESS更是大黑馬，超溫柔的肉桂奶茶色，一定要敗。

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 ▲迪奧,超惹火絲絨唇露,唇露,彩妝,唇彩,Her和她。（圖／IG）

▲DIOR超惹火絲絨唇露，7色任選，原價1300元、特價839元。點我購買。

超惹火絲絨唇露具液狀的唇露質地，一抹就顯色，色調飽和又不黏膩，輕輕鬆鬆就可以打造出完美俐落的唇妝，甚至吃東西也不容易掉色，非常適合懶得補妝的女孩。

 ▲迪奧,超惹火絲絨唇露,唇露,彩妝,唇彩,Her和她。（圖／IG）

▲DIOR超惹火絲絨唇露擦上唇很有氣質。（圖／__hs2 IG）

超惹火絲絨唇露不像是一般唇露展現出來的顏色很張揚、很誇張，而是比較細緻、啞光的色調，清爽不黏膩的質感，非常適合油性肌膚使用，或是喜歡自然妝感的女孩，因為妝容低調卻精緻，絕對是小資女孩化妝包裡不可缺少的彩妝。

▲迪奧,超惹火絲絨唇露,唇露,彩妝,唇彩,Her和她。（圖／IG） 

▲DIOR超惹火絲絨唇露全色系試色。（圖／rimi_channel IG）

「Her和她」總共推出7種顏色的DIOR超惹火絲絨唇露，原價1300元、特價839元，現省461元，相當於下殺64折左右，非常值得入手，包括#846 POPPY、#808 CARESS、#999 BLOOM、#655 DREAM、#539 PETAL、#707 Bliss、#635 Ecstased，其中#808 CARESS是超溫柔的肉桂奶茶色，絕對必敗，#999 BLOOM更是迪奧經典的紅色，當然也必收。

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▲迪奧,超惹火絲絨唇露,唇露,彩妝,唇彩,Her和她。（圖／IG） 

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關鍵字：

迪奧, 超惹火絲絨唇露, 唇露, 彩妝, 唇彩, Her和她

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