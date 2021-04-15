眼光好「很會挑老公」的3大星座女！牡羊其實不傻還很有品味

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash

有些人很容易被愛沖昏頭，一談起感情就全心全意包容對方，就算覺得對方能為自己改變，最後被傷透心才發現自己看錯人；但也有些人天生很會看人，挑選另一半眼光很好很精準，不僅能找到對自己是真心的，還是適合自己的對象。像是以下3個星座女就是代表，不僅頭腦好，挑老公的眼光更好。

牡羊座



性格直來直往、豪爽起來不輸男生的牡羊女，常會給人大大咧咧、傻大姐的印象，但可別因為這樣就覺得牡羊女真的傻，其實她們很有頭腦還很精明，只是因為喜歡隨意、自由自在的生活，平時無關緊要的小事，對她們來說懶得思考，但若是遇到重要的事，牡羊女絕不會隨便含糊，尤其是在挑選人生伴侶對象這種大事上，她們會立刻運用自己所有的智慧，認真謹慎的分析。

而平時在生活質量和自己穿搭打扮上就很有品味的牡羊女，在挑選另一半上也很有眼光，不會隨便就被浮華的外在或甜言蜜語蒙蔽雙眼，她們還會到考慮自己和對方的能力、性格到生活相處上是否合適，把自己的好品味延伸到挑老公。

處女座



喜歡追求完美的處女座，在對待每件事物時都很謹慎考慮，也很注重細節，在面對愛情時也會非常仔細，尤其處女座女子在選擇未來的另一半會更認真，對她們來說一見鐘情有點草率，兩人一起經歷許多事累積起來的情感才是真的，就算真的遇到讓自己很有好感的對象，她們也會再花點時間考驗對方，不會輕易地就認定一個人，付出全部感情。

而處女女大多數情商和智商都很高，也因為性格關係，在工作上也能有一番成就，自身就很優秀的她們，看事物眼光也越來越精準，能被她們認定的對象，也一定有其過人之處。

摩羯座



摩羯座在許多人印象中都是思想深沉的厲害狠角色，那是因為他們頭腦很好，思緒機警又很縝密，為了達到自己的目標，能耐心等待，而魔羯女也是如此，且看事情很通透，別人耍些自作聰明的小手段，也都會被她們看得一清二楚。

這些「強項」用在感情上，雖然不一定都是好事，可能有些人會覺得她們太過強勢，不接受別人好意等，但反過來說，她們也因此能在許多男人之間，能分得清誰對自己來說是最合適的另一半，也能看清誰對她們是真心實意，挑到一個格局、心胸都跟自己很合拍的好老公。

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