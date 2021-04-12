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不怕傷了貴婦美甲！　千萬鑽石腰帶輕鬆轉換當髮飾、項鍊變胸針

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▲Boucheron今起至4月18日於麗晶精品店舉辦Histoire de Style, Art Déco高級珠寶展。（影／記者陳雅韻攝）
 

記者陳雅韻／台北報導

一件長項鍊真的只是項鍊嗎？法國珠寶世家Boucheron（寶詩龍）給了許多可能性，今起至4月18日舉辦Histoire de Style, Art Déco高級珠寶展，展出受歷史檔案庫啟發的Art Deco裝飾藝術風格珠寶，名模邱馨慧所展示的CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，即可變身為Y字流蘇長項鍊、一條鍊墜，或是卸下中心的8.02克拉贊比亞祖母綠寶石，成為頸鍊或是胸針。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲邱馨慧示範Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，約60,847,500元。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲程柏偉佩戴Boucheron RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶可從腰帶轉化為髮飾、項鍊、手環，約18,060,000元。

驚喜還有男模程柏偉腰際所繫的RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶，V字飾紋是裝飾藝術風格的標誌性設計之一，Boucheron讓鑽石腰帶輕鬆轉化頸鍊，或變成兩條手鍊，甚至附上精巧配件組成一款華麗髮飾，每一項轉換部件的設計都以簡易操作為出發點，即使留著美甲也能輕鬆變換珠寶新風貌。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron PLASTRON ÉMERAUDES祖母綠寶石襯領，可拆卸成為不同樣貌的頸鍊、手鍊，約145,635,000元。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron Noeud Diamants鑽石黑漆胸針（左），LISERÉ DIAMANTS鑽石織緞耳環。
 

此次Boucheron珠寶展上億元的焦點之作，為鑲飾220顆總重約1071.97克拉贊比亞祖母綠圓珠的PLASTRON ÉMERAUDES祖母綠寶石襯領，由小至大排列的圓珠顏色一致實屬難得，可變身為一條頸鍊與一條手鍊，同時有兩款垂墜耳環與一款祖母綠戒指可配成套，讓人聯想起品牌曾為印度大君創作深具氣勢的祖母綠珠寶。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron BOUTON ÉMERAUDE祖母綠鈕扣戒指（左），CHEVALIÈRE ÉMERAUDE祖母綠紋章戒指。
 

伯爵（PIAGET）近日於台灣舉辦Wings of Light光之羽翼頂級珠寶展，也端出多件風格大器的轉換式珠寶，包括身價約4230萬元的哥倫比亞無浸油祖母綠鑽石項鍊、南韓女星孔曉振曾佩戴的羽翼鑽石項鍊、5200萬元的艷彩黃鑽蠍尾花鑽石項鍊等，垂墜的主石均可拆下作為單鑽墜鍊，後者的主石黃鑽還可變身為單鑽戒；而變化最多的設計是坦桑尼亞尖晶石鳳梨花鑽石項鍊，可轉化出4種戴法。

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲名模唐熒霜佩戴伯爵Wings of Light艷彩黃鑽蠍尾花鑽石項鍊，6.46克拉黃鑽主石開拆下作為單鑽墜鍊或單鑽戒，52,000,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵Wings of Light坦桑尼亞尖晶石鳳梨花鑽石項鍊可轉換成4種佩戴方式，21,800,000元。

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關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, PIAGET, 伯爵

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