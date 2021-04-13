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常梳頭可讓髮質變好？關於頭髮保養的5大迷思，你中了幾個

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▲頭髮保養5大迷思你中了幾個？。（圖／翻攝IG）

▲如果沒有好髮質，再好看的髮型髮色都沒用。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）

編輯／Amanda

一頭美麗迷人的秀髮絕對是所有女生的加分利器，沒有健康柔順的好髮質，再時尚的髮型、髮色也都會大打折扣！而那些你曾聽說、網上流傳的頭髮保養小技巧真的都有效嗎？快來聽聽皮膚科醫師怎麼說。

▲頭髮保養5大迷思你中了幾個？。（圖／翻攝IG）

▲沒有染燙髮還是需要定期保養髮絲與頭皮。（圖／翻攝IG@christopherobinparis）

Q：沒有染燙髮習慣，可不用護髮？

不論平時是否常有染燙的習慣，都需要定期護髮，因為就算沒有染燙髮的人，日常生活中還有像陽光曝曬、錯誤洗髮習慣、造型品殘留、用吹風機或電棒等高溫造型等會造成頭皮或髮絲損傷的因素。建議還是要定期保養髮絲與頭皮，幫助維持頭皮健康、頭髮柔順不乾澀。

Q：經常修剪能讓頭髮長更快？

應該不少人都有聽過，常剪頭髮會讓頭髮長得更快的說法，但其實並不會。頭髮是由髮根長出，定時修剪頭髮頂多是能修掉分岔，讓髮絲維持整齊，看起來更健康，不會影響到頭髮生長速度。

▲頭髮保養5大迷思你中了幾個？。（圖／翻攝IG）

▲沖水水溫無法頭髮毛麟片的閉合。（圖／翻攝IG@loccitane）

Q：用冷水沖頭，髮絲會更有光澤？

網上曾有謠傳，用冷水沖頭會讓頭髮的毛麟片收縮、關閉，可讓髮絲看起來更柔順有光澤，但實際上不論冷水或熱水都無法影響頭髮毛麟片的開合，只有透過護理保養和正確的洗髮吹髮方式，才能幫助頭髮恢復柔順健康光澤。

Q：拔一根白頭髮會長出3根？

有白頭髮是因頭髮毛囊開始老化，從已老化毛囊裡長出的頭髮都會是白色的，如果拔掉白頭髮，該毛囊會回到最初生長期，再繼續長出另一根白髮，但目前沒有確切研究顯示，拔除白髮會導致其他毛囊都長出白髮。

▲頭髮保養5大迷思你中了幾個？。（圖／翻攝IG）

▲適當梳頭有益頭皮健康，但過度「梳頭髮」反而會對髮絲造成傷害。（圖／翻攝IG@rahuabeauty）

Q：經常梳頭，髮質會變好？

適當梳頭有益於頭皮健康，但過度「梳頭髮」反而會對髮絲造成傷害，根據研究顯示，梳頭髮會對髮絲造成機械性傷害，長期來看，更會破壞頭髮皮質層中的結構。常梳理頭髮可清除一些已被破壞而豎立的頭髮表皮層，使髮絲變得服貼，視覺上看起來髮質好像變好，但其實這樣的長期摩擦會讓髮絲受到更大損傷。

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關鍵字：

保養, 頭髮, 頭皮, 護理, 髮絲, 迷思, NG, 錯誤

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