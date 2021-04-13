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美女營養師曝「168斷食」成功關鍵　「食物份量表」照著吃保證瘦

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▲▼168斷食法食物份量表。（圖／Pexels）

▲斷食期間謹記飲食均衡、每餐7-8分飽。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

「168斷食法」正夯，有人執行成效顯著，也有人體重不降反升，原因在於能進食的8小時你吃了什麼？營養師高敏敏表示，進食時，要選對的食物，拒絕高糖、高油、加工食物，多喝水幫助代謝，謹記減重並非一時，健康飲食和生活模式是一輩子。

▲▼美女營養師曝「168斷食」食物份量表 。（圖／翻攝自FB）

▲營養師傳授「168斷食法」食物份量表。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

斷食期間到底應該怎麼吃才正確呢？營養師高敏敏幫大家製作了一張食物份量表，就6大食物分門別類，搭配建議食用的份量，照著吃就不怕出錯！

#全穀雜糧類（如：綠豆、紅豆、饅頭、玉米、南瓜、全麥土司、地瓜、糙米飯、蕎麥麵、穀類）

吃多少飯就要吃多少菜，少吃加工精緻食品，要記得口感綿密柔軟的根莖類也是澱粉。

▲▼美女營養師曝「168斷食」食物份量表 。（圖／Pexels）

#豆魚蛋肉類（如：豆類/豆漿、奶類、魚類、肉類、海鮮、蛋類）

每餐一掌心份量，挑選原型食物、避免加工肉品才健康。

#蔬菜類（如：綠色蔬菜、瓜類、菇類、藻類）

每餐都要吃蔬菜，每種顏色蔬菜均衡攝取，每天至少吃1.5-2碗菜。

▲▼美女營養師曝「168斷食」食物份量表 。（圖／Pexels）

#水果類（如：櫻桃、小番茄、蘋果、奇異果、芭樂、葡萄都可以）

多吃各式顏色種類的水果，水果一次份量約一個拳頭大小，高敏敏提醒切在碗裡份量約八分滿。

#堅果種子類（如：核桃、芝麻、堅果）

每日份量約是一小把。

▲▼美女營養師曝「168斷食」食物份量表 。（圖／Pexels）

#乳品類（如：牛奶、優格、乳酪、起司）

每日1.5-2杯。

▲▼美女營養師曝「168斷食」食物份量表 。（圖／Pexels）

除了上述飲食外，高敏敏提醒攝取充足水分和適量運動也很重要，像是少喝含糖飲料，水每天最少喝1500-2000cc，每天至少運動30分鐘。

▲▼美女營養師曝「168斷食」食物份量表 。（圖／Pexels）

進食期間吃不能亂吃，選擇蒸煮滷烤的天然食物較佳，像是炸排骨便當可以換成滷雞腿便當，吃東西7、8分飽就好，暴食狂吃只是徒增負擔，想要「168斷食法」奏效，必須找出最適合自己可執行的時間。

關鍵字：

168斷食, 高敏敏, 營養師, 食物份量表

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