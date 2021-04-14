能讓情侶感情迅速升溫的5個話題！說點小秘密讓關係更親密

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聊天是人跟人互相了解，拉近彼此關係很重要的管道，在情侶關係中也一樣，適當的溝通、合適的話題能幫助戀人更了解彼此、迅速拉近距離，像是以下5個話題就很適合當作情侶聊天的談資，不僅不怕沒話聊，還能讓兩人感情迅速升溫、關係更親密。

1.成長中的趣事



小時候的趣事或成長故事是一個很好的話題，因為是親身經歷過的事，說起來會特別讓人有畫面感和融入感，一下子就能把對方帶入那個情境裡，而這種情境感能讓人的形象變得更立體更令人深刻，也會讓另一半對你的想像空間變得更大。

2.有趣幽默的話題



不論是自己說著、會聽著別人說些開心有趣的事，都能讓人放鬆心靈，讓心情隨之變好，這也是為何喜劇片的票房總會比虐心悲劇來得更高。所以可以多跟另一半聊些開心、幽默的話題，平時看到有趣的笑話或搞笑段子也可以記下來，適時拿出來說，都能讓兩人聊天時的氛圍更開心。

3.聊聊自己的小秘密或心裡話



「自我性告白」是心理學上能幫助快速拉近人際關係距離的一個方法，指的是你先主動告訴對方一個秘密，對方在感激你的坦白和信任的心理引導下，也會跟你分享一個小秘密。

尤其是剛開始在一起的情侶，彼此還處在互相摸索的階段，透過跟另一半透露一些自己的小秘密、心裡話，能更快拉近彼此的親密感，而且就算是一些你自以為是缺點的秘密也可以試著說說看，搞不好在對方眼裡反而很可愛。

4.彼此周遭的人事物



有時候不知道跟另一半聊什麼？其實彼此身邊周遭的人和事就是最好的聊天話題，每個人天天都會碰到不少人，每天也不斷會有許許多多事情發生，不僅可以拿來說說笑笑，也能趁機更了解彼此親近的家人朋友、生活圈。

5.未來的理想規劃



兩個人在一起一段時間後，多多少少會聊到彼此對於未來的規劃，可以一起規劃未來的理想生活，訂個目標一起努力，都能讓兩個人更有攜手一起生活的動力。尤其女生更是在意這個部分，如果可以一起規劃未來，對女生來說更有安全感，也會更覺得被另一半放在心上，對未來充滿期盼。

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