楊冪「超緊身褲」逼出真實腿型　災難紫色四分褲都能KO，網：身材太絕

記者王則絲／台北報導

近期眾多明星受到「新疆棉事件」波及，也包括大陸女星楊冪在內，讚聲、罵聲都好，皆不構成工作上的太大影響，不光是照樣出席公開活動，近日楊冪為義大利褲襪品牌CALZEDONIA代言的最新形象照曝光，穿上數套極緊身的休閒褲裝，甚至還有災難般的紫色四分單車褲，讓她一雙招牌「鉛筆腿」毫無保留全現形，粉絲們眼神聚焦：「這腿！」、「楊冪身材太絕了。」

▲楊冪代言CALZEDONIA形象釋出。（圖／翻攝自微博，以下同）

雖然楊冪與運動大廠牌adidas解約，但是身為戲劇一線大咖女星，身上從不缺代言，這次為義大利褲襪品牌CALZEDONIA拍攝最新形象廣告，楊冪難得卸下了華麗的禮服，以一身素面運動裝扮出鏡。

▲楊冪一雙鉛筆腿在緊身褲下全現形。

只見楊冪首先示範超緊身的亮面漆皮褲裝，搭以短版上衣與率性西裝，用「中空」小心機帶出幹練與女人味，讓楊冪引以為傲的一雙筆直鉛筆腿完整顯現；同樣版型即使換上了有視覺膨脹效果的草綠色，依然毫不顯胖，用平底鞋就穿出修長比例。

▲即使是災難般的紫色單車褲也完美KO。

楊冪早先也示範了另一運動服系列褲裝，其中一套紫色單車褲更是加碼解放上圍，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，腿上的四分單車褲，不只本身就是大家害怕駕馭的擠肉單品，還是超顯胖的災難紫色，但楊冪駕馭起來亦是游刃有餘。網友們紛紛讚嘆：「我好愛這雙大長腿」、「又美又帥的」、「身材太致命！」

▲楊冪日前出席公開活動穿著夢幻紫色的羽毛裙裝。（圖／翻攝自微博）

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