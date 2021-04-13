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「錶王」PP並列顯示萬年曆錶贏好評　優雅錶釘紋圈超美

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▲▼ PP,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲PP發表 Calatrava系列編號5236P-001並列顯示萬年曆錶，3,795,000元。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）新品連發，繼上周發布橄欖綠色面盤的NAUTILUS金鷹腕錶等4款新作，昨於線上發布第二波，主打優雅的Calatrava系列，推出搭載全新機芯的編號6119G-001玫瑰金錶，以及具3項專利的編號5236P-001並列顯示萬年曆錶，其功能設計靈感源自1972年為美國市場打造的懷錶，而外型則獲編號5235三針一線錶啟發。

▲▼ PP,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲PP編號5236P-001並列顯示萬年曆的6時位置顯示小秒與月相，兩側分別為日夜顯示與閏年功能。
 

PP Calatrava編號5236P-001並列顯示萬年曆錶，於12時設有單一大型顯示窗同時展示星期、日期和月份，過去曾在懷錶出現，但在尺寸更小的腕錶上是創舉，歸功於3項專利設計才能達成；同系列的編號6119G與6119R也採用全新30-255 PS手動上鍊機芯，機芯厚度與前一代215 PS同樣為2.55mm，但直徑擴增至31mm，改採雙發條盒設計，動力儲存提升至65小時，其外型也同樣出色，錶圈飾以巴黎釘紋吸引目光。

▲▼ PP,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲PP搭載全新手動上鍊機芯的Calatrava系列編號6119G-001玫瑰金錶，862,000元。

▲▼ PP,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲PP Calatrava系列編號4947 /1A-001年曆月相女錶首度搭載精鋼五行鍊節錶帶，1,397,000元。
 

寶格麗（BVLGARI）也在萬年曆領域大放異彩，第7度創下世界超薄紀錄，發表全球最纖薄萬年曆錶Octo Finissimo Perpetual Calendar，裝配微型自動盤的機芯厚度僅2.75mm，加上錶殼也只有5.80mm，具時、分顯示、逆跳日期、星期、月份顯示和逆跳閏年顯示，除了比照其他超薄錶款的鈦金屬款式，品牌同時推出鉑金版。

▲▼ PP,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗第七度締造超薄腕錶世界紀錄，推出OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR PLATINUM超薄萬年曆錶，未定價。（圖／寶格麗提供）

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關鍵字：

錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 寶格麗, BVLGARI

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