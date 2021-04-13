天仙級畫面！宋慧喬白裙「小露香肩」美翻　趙薇全身黑瞬間失色

記者鮑璿安／台北報導

創意總監Kim Jones入主FENDI後，帶給品牌全新生機，此次更將首個2021春夏高級訂製服系列，搖身一變成為頗具實穿性的時裝，並且請到多位品牌大使包括女星宋慧喬、米倉涼子、趙薇演繹，將柔美且率性的衣著詮釋出個人特色，一字排開簡直是天仙級別的畫面。

▲Kim Jones帶來限量版 Capsule 系列，期望將本季高訂服飾散發出的感性轉化為時裝 。（圖／品牌提供）

Kim Jones帶來限量版 Capsule 系列，期望將本季高訂服飾散發出的感性轉化為時裝，更多了實穿性。透過卡迪皺綢布料、羊毛絲綢剪裁、清爽的棉質襯衫，以及優雅垂墜的綢緞洋裝和禮服，運用單一顏色和諧地融合了傳統的陽剛與柔美氣息。

▲代言人宋慧喬出鏡 。（圖／品牌提供）

品牌也請到宋慧喬、米倉涼子、趙薇等代言人演繹服飾，黑白簡潔色調是主軸，宋慧喬身穿不規則剪裁的單肩洋裝，露出纖細身材曲線，而流暢的剪裁搭配從高訂秀延伸而來的過膝緞面長靴，以串珠飾有 Karligraphy 字樣，為永遠的時尚老佛爺致敬，簡簡單單不失仙氣。

▲米倉涼子穿著率性硬挺的藍白襯衣擺拍 。（圖／品牌提供）

▲大陸女星趙薇，收腰細節的西裝下藏不住強大氣場 。（圖／品牌提供）

米倉涼子則以一頭幹練短髮，穿著率性硬挺的藍白襯衣擺拍，搭配黑褲收尾，俐落形象深植人心；同樣選擇褲裝的還有大陸女星趙薇，收腰細節的西裝下藏不住強大氣場，透過深V開闊的領口露出白皙鎖骨線條，一柔一剛展現本季典雅潛質。而此次少有請出三位品牌大使一同為新系列擺拍，也引發網友熱議，「宋慧喬天使無誤」、「宋慧喬仙氣太強了」、「相較之下趙薇有點顯老」。