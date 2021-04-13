洗完就像換了一張臉！網推夏季「潔顏新品」，粉刺油脂一次解決

▲日常清潔做得好，挑選適合產品很重要。（圖／翻攝ahc_official、Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

想要調理出好膚質，慎選洗臉產品是關鍵的第一步。台灣氣候悶熱潮濕，超過70%的消費者是油性和混合性膚質，過多的油脂角質堆積，進而產生粗糙暗沉、黑頭粉刺、毛孔粗大等各種肌膚問題。

▲肌研 皮脂對策洗顏乳，100g，199元。

針對台灣消費者需求，肌研推出全新洗顏對策系列，其中皮脂對策洗顏乳添加日本樂敦獨特白泥配方，能有效吸附多餘油脂，帶出毛孔深層髒污。

▲東森自然美 超效保濕水光潔顏乳，150ml，1,180元。

能徹底清除角質層中殘留的油垢、污物，洗臉後不會產生乾澀及緊繃感，讓肌膚變得柔嫩舒爽，因不含皂性，更能溫和深層潔淨，敏感、粉刺或痘痘肌都適用。

▲專科 超微米彈潤潔顏乳，120g，159元。

特別添加「膠原蛋白美容液」，在超微 米泡泡帶走髒污的同時注入彈潤保濕， 讓你每天洗臉都在補充膠原蛋白，洗後肌膚水嫩Q彈。

▲SHISEIDO 怡麗絲爾 彈潤拋光潔顏果膠，105g，700元。

以獨家溫和拋光技術及超革新不起泡凝膠技術結合吸附老廢角質和多餘皮脂兩種凝膠，溫和清潔肌膚，拋光、洗淨、水嫩三效一體。

▲ANNAEVERYDAY 淨光聲波煥透矽膠潔膚機，1,180元。

除了挑選適合的洗面乳，搭配洗臉工具更能讓清潔事半功倍。採用醫療用抗敏矽膠材質，細緻柔軟不傷肌膚，透膚聲波震動清潔技術，零死角的幫助清潔臉部每個角度，一次將汙垢、油脂、殘留彩妝全都清潔乾淨。

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