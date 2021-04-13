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《上流戰爭》李智雅「小臉墨鏡」全搜羅　金素妍狂拎4款同牌手袋

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記者王則絲／台北報導

狗血韓劇《Penthouse上流戰爭》第二季話題持續延燒，劇中飾演「沈秀蓮」的李智雅，經常戴上墨鏡出鏡演出，讓原本臉型就窄小的她顯得更為精緻小臉；而飾演「千瑞璡」的金素妍於劇中展現了高超的時尚品味，並數次拎上了Salvatore Ferragamo的手袋。以下就搜羅了兩人在劇中使用的單品，一起來看看：

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲李智雅、金素妍於《上流戰爭》中使用的墨鏡、包款。（圖／翻攝自IG）

李智雅雖然在《上流戰爭》第一季最後領便當，但是第二季旋即以羅愛嬌的新身份回歸，她經常於劇中戴上墨鏡，以輔助演繹轉變成霸氣俐落的個性。

李智雅戲裡所戴的墨鏡多數來自韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER，不只是《上流戰爭》，同品牌墨鏡也經常在各大韓劇中出現。像是＃TOMY、＃TEGA等巨大框形的方框墨鏡，遮蓋臉的面積很廣，小臉效果相當顯著；而貓眼形狀的＃ON-01系列墨鏡則更顯女人韻味，帶出一種復古的貴氣感。

GENTLE MONSTER #TOMY

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲GENTLE MONSTER #TOMY。（圖／翻攝自SBS、品牌提供）

GENTLE MONSTER #ON-01

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲GENTLE MONSTER #ON-01。（圖／翻攝自SBS、品牌提供）

GENTLE MONSTER #TEGA

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲GENTLE MONSTER #TEGA。（圖／翻攝自SBS、品牌提供）

另外，加碼《上流戰爭》中飾演吳允熙的柳真，也戴上了GENTLE MONSTER的＃GABEE系列墨鏡演出。

GENTLE MONSTER #GABEE

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲GENTLE MONSTER #GABEE。（圖／翻攝自SBS、品牌提供）

而在劇中負責飾演瘋狂角色的金素妍，不只是驚人演技，服裝造型上也經常引起討論話題，手中拎的手袋亦成為焦點。仔細回顧發現，金素妍於本季中已數度背上了Salvatore Ferragamo的包款。

包括了正夯的VIVA枕頭包最新的變奏版編織款式，柔軟可愛的外型背起來似乎中和了些強勢的特質，另外也背上了擁有方正包型的BOXYZ純黑皮革手袋，與如同工具袋般實用的STUDIO系列手袋，當然，同時不忘演繹2021最新設計的新包款TRIFOLIO翻蓋提包。

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo VIVA米白色蝴蝶結牛皮編織肩背包。（圖／翻攝自SBS、品牌提供，以下同）

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo BOXYZ黑色牛皮提包。

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo STUDIO米棕色小牛皮手提包。

▲《上流戰爭》墨鏡、包款單品。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo TRIFOLIO黑色牛皮提包。

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關鍵字：

上流戰爭, Penthouse 2, 沈秀蓮, 李智雅, 千瑞真, 千瑞璡, 金素妍, GENTLE MONSTER, 墨鏡, Salvatore Ferragamo

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