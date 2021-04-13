說・流行／這4款經典包都以「她」為名　遮孕肚、畫在嘔吐袋，故事太傳奇

記者王蓁蓁 / 專題報導

手袋總是各大品牌每季焦點，「爆款包」也在時尚圈扮演了舉足輕重的角色，暫且不論每季的「IT Bag」如何更替，總有幾款包，始終是女孩們心中永恆不敗的經典。除了火紅的設計之外，更是來自「她」的穿搭而增添了包款魅力，甚至在使用了「她們」的名字後，在當時沒有KOL的年代聲名大噪，今天《ET FASHION》「說・流行」單元，就為大家介紹關於那些迷人手袋背後，優雅女性的故事。

Lady Dior 黛妃包

▲百搭迷人的包型，讓此款手袋成為了黛安娜王妃鍾愛的Lady Dior。（圖 / 翻攝IG@dior)

圈粉無數女孩們的心，Lady Dior（黛妃包）被譽為此生必入手包款之一，經典的藤格紋搭配優雅硬挺的包型，「D.I.O.R」金屬吊飾吸睛的綴在包上，它誕生於1995年，由當時法國第一夫人欽點、DIOR創意總監Gianfranco Ferré操刀設計，被當成見面禮被送給黛安娜王妃，原名其實是「Chouchou Bag」，百搭迷人的包型，讓黛安娜王妃愛不釋手，多次在公開場合攜帶，搭配出獨到風格，在黛安娜王妃的同意下，DIOR正式將包款命名為「Lady Dior」，成為經典傳奇。

GUCCI Jackie Bag 賈姬包

GUCCI 賈姬包（Jackie）可以說是時下最夯「腋下包」的始祖，在1958年誕生時，它沒有名字、只有編號「G1097」，1961年，GUCCI配上了標誌性的金屬鎖扣，並加強了包款實用性，重新編號成了「G1244」，這款有著半月形圓弧曲線的包包，成為當時美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的愛包之一，經常被媒體捕捉到她背著這款包，陪著丈夫甘迺迪總統出席活動的身影。

60年代，賈桂琳甘迺迪只要一亮相，總能瞬間引起關注，她的穿著打扮、背的包款、墨鏡配件，無一不是全球女性們爭相模仿的焦點，G1244在賈桂琳魅力加持下，成為爆款，不過直到1996年，GUCCI才將「G1244」命名為「Jackie Bag」賈姬包，一直流傳至今，而初代的「G1097」，則取自賈桂琳甘迺迪原先的娘家姓氏，改稱為「Bouvier Bag」。

HERMES Kelly Bag 凱莉包

作為女孩心中的夢幻逸品的HERMES（愛馬仕）Kelly凱莉包，優雅的梯型輪廓令有「最美王妃」之稱的摩納哥王妃Grace Kelly（葛莉絲凱莉）一見傾心，當時的凱莉包還不是凱莉包，而是簡單的以女性包款的象徵「Sac à Dépêches」稱呼，直到葛莉絲王妃在某次面對狗仔們的鏡頭時，用這款包當住她懷孕的孕肚，被視為時尚ICON的她，在畫面中展現了優雅迷人的風格，也令這款手袋瞬間成為時尚圈的寵兒，並有了現今大家再熟悉不過的新名字——「Kelly Bag」。

HERMES Birkin 柏金包

▲HERMES柏金包寬敞的容量，完全是珍柏金心目中的完美手袋。（圖 / 翻攝IG@hermes)

一包難求的HERMES Birkin柏金包，是專為女星Jane Birkin（珍柏金）量身打造的手袋，故事的起源不只一種，其一是珍柏金在一趟長途旅行中，物品從她的「竹籃」散落一地，甚至波及坐在她身旁的HERMES第五代傳人Jean-Louis Dumas，Jane順勢拿起飛機上的嘔吐袋塗鴉，跟Dumas描述她心中附有提把、且能裝得下她所有隨身物品的完美手袋模樣，Dumas便以嘔吐袋上的插畫為雛形，花了近一年的時間，結合品牌經典「Haut à Courroies」與「Kelly Bag」打造出這款風靡全球女性的「Birkin Bag」。

另一說的開頭很相似，珍柏金一次搭機時，遇到Jean-Louis Dumas，她向Dumas表明，當了媽媽後，凱莉包不敷使用，希望有開口更大、容量更大的包包，方便裝下尿布、奶瓶等嬰兒用品，1984年，柏金包誕生，如今早已超脫媽媽包的身份，成為女孩們望眼欲穿的夢幻包。

▲Cardi B（上）、Kylie Jenner（下）經常在IG曬出現限量柏金包。（圖 / 翻攝IG@iamcardib、＠kyliejenner）

相比卡達夏一家Kim Kardashian（金卡達夏）、Kylie Jenner（凱莉詹娜）和嘻哈女饒舌歌手Cardi B等人，炫富式的暴風曬出多款限量柏金包擺拍，甚至擁有驚人數量的整面柏金包牆，身為靈感謬思的珍柏金，雖然收過不少柏金包，但一直都是用到快壞後才會再換一個新的，過去在巴黎時裝周，曾有珍柏金將柏金包隨意放在地上的畫面，率性地使用很有態度，髒了、舊了，反而別具風情。

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