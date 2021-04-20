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說．流行／揭秘香奈兒最經典「11.12包」！　雙C扣、皮穿鏈為女性而生

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▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲提到此生必收的包款，香奈兒（CHANEL）經典的11.12包一定會上榜 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／專題報導

如果提到此生必收的包款，香奈兒（CHANEL）經典的11.12包一定會上榜，從品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）創作的2.55包衍生而來，擁有最具夢幻的雙C Logo以及皮穿鏈帶，每個細節都足夠讓人細細品味，現在《ET FASHION》說．流行就來聊聊「11.12包」的所有故事。

▲▼香奈兒。（圖／翻攝自品牌官網）

▲經典2.55包，1955年二月由嘉柏麗香奈兒創作。（圖／翻攝自品牌官網）

聊起「11.12包」，勢必要先介紹經典2.55包，1955年二月由嘉柏麗香奈兒創作，所以就將包款誕生日作為名稱，2.55不僅擁有了鮮明菱格紋、口蓋設計，也是首個鏈帶包，多樣細節都證明了往後香奈兒包款的走向，無疑是別具歷史意義的包款。時隔20多年，終於在1980年代初期卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）巧思下，以2.55包為原型設計迎來了「11.12包」， 這次11.12不是日期，而是代表包款貨號01112，這樣的命名方式，更增添神秘色彩。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲「11.12包」在經典2.55包的基礎上做出改革，最鮮明之處就是環扣搭配了雙Ｃ金屬環扣 。（圖／品牌提供）

「11.12包」在經典2.55包的基礎上做出改革，最鮮明之處就是環扣搭配了雙Ｃ金屬環扣，鏈帶是以皮革與金屬交錯為皮穿鏈，透過由內向外翻（piqué retourné）手工翻轉縫製技法製作，以保證硬挺結構再以密針固定。加上7面口袋，分別可以將口紅放入專屬口袋、卡片或蜜粉盒放入另層內袋，還有附拉鍊的口袋可以放入文件與紙條，又稱為「秘密口袋」，豐富日常性卻不顯累贅，呼應高級時裝系列的設計元素。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲皮穿鏈的誕生擺脫了過往手拿包的種種限制 。（圖／品牌提供）

專為女性而生的設計，更體現在菱格紋以及皮穿鏈上，從馬術運動靈感而來，馬鞍上出現的菱格紋能夠減少摩擦性，使其更為舒適；皮穿鏈則擺脫了過往手拿包的種種限制，讓女性在外出時候能夠更加輕便自如。且每件經典包都需要投入180道步驟、15個小時的工時，必須專由至少擁有4至5年經驗的工匠來製作，相當費工費時。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒。（圖／翻攝自品牌官網）

▲有「魚子醬」等級的紋面小牛皮 。（圖／品牌提供）

也因為「11.12包」以女性為出發點的體貼設計，成為不過時的經典包款，隨後陸續推出各種材質的款式，有「魚子醬」等級的紋面小牛皮，包括jersey布料、斜紋軟呢、絲緞、天鵝絨、丹寧等，未來也將跟著藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）變換出各種全新姿態。

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關鍵字：

說流行, 香奈兒, CHANEL, 2.55, 11.12

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