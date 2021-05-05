搞懂KOL／小閃「從小開始168輕斷食」　沒空運動也有纖細大長腿

▲時尚部落客Nikki小閃分享KOL工作後大家看不到的付出和心力。（影／記者張毓容攝、圖／記者張一中攝）

每天滑IG、臉書，看到光鮮亮麗的KOL（Key Opinion Leader）又po了新照，是不是滿滿好奇，難道他們的日常就是拍拍美照、不停吃喝玩樂？生活不會完美無瑕，《ET FASHION》邀來7名不同專長的KOL，談工作、聊穿搭，讓你搞懂這些新時代的意見領袖們，到底都在幹嘛！



記者張毓容／專題報導

在網路發達的這個世代，KOL引領潮流的越來越多元化，但若說到時尚、穿搭風格代表，應該有不少人都一定會想到在IG上擁有超過10萬粉絲、時尚部落客出身的Nikki小閃。這次《ET FASHION》特別邀請小閃來分享，在許多人眼中總是光彩亮麗現身的KOL，是如何維持自身狀態，在看似「輕鬆」的工作行程背後又是付出了多少心力。

▲她平時喜歡簡單保養，3個護膚品就能完成保養程序。（圖／翻攝小閃IG）



曾擔任多家知名時尚品牌商品採購的小閃，最早接觸時尚可算是從高中時期擔任平面模特兒開始，後來踏上時尚部落客之路，以貼近生活的時尚風格獲得許多粉絲喜愛。而對時尚美妝相關的部落客、KOL來說，工作場合常是出席時尚活動、拍攝形象照片、影片，維持好肌膚和身材狀態也「不成文」地變成他們工作內容的一部分。

抓緊空檔保養

被問到每天大概花多久時間保養，身為二寶媽的小閃笑說：「不一定，因為要帶小孩，我都要抓緊時間！」如果小孩比較早睡時，她就會做比較詳細的保養，可能泡個澡，敷個面膜，甚至做全身的保養。也因此，平時的肌膚保養，小閃說自己喜歡簡單不複雜的保養方式，每天至少會做好臉部保養，基本就是用一罐好的化妝水，搭配精華和保濕乳霜，且每週會看情況敷1～3次的面膜。此外，她每個月還會去做一次非侵入式的醫學美容「水飛梭」，就像是做臉一樣，每個月幫肌膚深層清潔毛孔。

▲身為二寶媽的小閃，身材纖細還有一雙大長腿。（圖／翻攝小閃IG）



關於「身材管理」，她因為親自帶小孩，又同時斜槓工作，很難再另外抽時間運動，所以沒有投入太多時間運動，「我通常是在家做些簡單的有氧，還有用switch健身環邊玩邊運動，還有騎腳踏車，利用通勤時間稍微動一下。」

奉行倒三角飲食法

但在飲食上，她很有自己一套控制習慣，甚至很早就開始使用168輕斷食法！她笑說自己「從小就開始做168」，因為高中時期開始拍雜誌，就很注意飲食、身材維持，那時候流行蘋果減肥法，她就自行將蘋果減肥法加上倒三角飲食法，晚上吃很少，甚至不吃，慢慢也就養成了這樣的習慣，一直維持到了現在，只是那時候還沒有「168斷食法」這個名稱，直到最近開始流行，她才意識到原來自己早就在做168了。

現在她也依舊持續著倒三角和168輕斷食的飲食方式，早餐吃得最多，中午會少一點，晚上能不吃就不吃，而且澱粉也會吃得少一點，盡量會在中午前吃。她表示，因為一直維持這樣的飲食方式，已經習慣了，所以不會覺得痛苦，反而晚餐吃太多會感到不太舒服。

▲拍攝工作不是人到就好，需要溝通聯絡的細節很多。（圖／記者張一中攝，以下同）



除了為維持狀態對肌膚和身材的「投資」，KOL的工作也沒有許多人想像中那麼輕鬆，只要漂漂亮亮出席活動，接個案子隨便拍幾張照就好，他們在工作上花費的時間、心力是光看檯面上的美照所看不到的。

根本時間管理大師

小閃分享：「我覺得我在眾多KOL中比較特別的是，我真的在育兒上時間花得比較多，但又是偏時尚美妝類，所以在這之中時間的分配變得特別重要！」通常她接一個案子，事前都需要2～3個禮拜的籌備時間，而在這籌備的過程裡，又因為希望每天都能有新的文章、照片產出，讓粉絲、讀者都能持續收到新的訊息和資訊更新，所以常常是許多個案子同時進行。

她也分享自己的時間分配，連「育兒」時都能利用，一邊陪小孩玩，一邊想接下來的案子要怎麼企劃，在小孩午睡的時候，會打開電腦回email、寫文，甚至在洗澡的時候她都會繼續想之後工作需要準備些什麼、拍照要怎麼樣取景找素材，等到晚上小孩都睡了，再繼續處理沒做完的工作，像是回覆信件、籌備拍攝企劃、找拍攝景點、安排攝影師時間、跟公關溝通、為網路購物準備接下來的搭配單品……等，繁瑣的細節超乎想像。她看似只負責亮麗出席活動的表面，實際上都是花了許多時間一一確認、安排，才能有大家看到的美麗照片。

▲服裝採購出身的她，成為時尚部落客、KOL後依舊持續「做功課」。



此外，本來主業是服裝採購的她，因為想分享穿搭而開始寫部落格，漸漸獲得越來越多回饋，到現在成為時尚美妝界知名的KOL，她依舊維持跟隨每年服裝趨勢「做功課」的習慣，會追國內外的各大時裝秀、時尚雜誌、報導和評論，再自己整理、挑出比較適合台灣人，且能應用到生活中的流行重點，融入到穿搭中跟粉絲分享。

別小看「職業傷害」

而談到現在有不少品牌都會找KOL、部落客合作，她也一定都會試用、親身了解商品的使用感或質感，達到自己標準、覺得真的好用，或是符合自己穿搭風格的才會合作，她更提到像是某次有個保養品業配的洽談，她試用產品後可能因為不適合自己膚質，結果肌膚過敏，最後推了業配合作，還爛臉長達半年，她笑說：「這也算是職業傷害吧！」但她一點都不後悔，她表示：「粉絲是相信我們的，我們能做到的就是把關，只想推薦好的東西給大家。」

【Nikki小閃】

IG：Nikki小閃（@nikkichien）

FB：Nikki小閃（@SHOPAHOLICnikki）

經歷：學生時期擔任平面模特兒，之後擔任多家知名時尚品牌商品採購近10年

現職：時尚美妝部落客、二寶媽