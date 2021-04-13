財神來了都要走！6個「花費壞習慣」讓你留不住錢

▲月光族消費喜歡衝動行事，完全沒計畫。（圖／Pexels，以下同）

編輯 / Amber

許多人總嚷嚷著存不了錢，每次快到月底戶頭就拉警報，原因在於金錢花費大有問題，以下6個壞習慣現在改起來，聰明理財一點都不難！

#總是衝動購物

每次一領到薪水就想花錢？其實有時候購物是一種衝動消費，這時不妨先將想要買的東西放入購物車，一周後如果還是真的想買，代表真的需要且喜歡，到時再下單也不遲。

▲獎金建議存起來，待存到一定金額再犒賞自己也不遲。

#大額獎金留不住

年底年終或是分紅，總喜歡拿來買名牌包，導致於手邊沒有多的存款，建議能將大筆錢存起來，善用這些來投資理財。

▲別為了打折而買，而是買需要適合的。

#買東西只貪便宜

買東西貨比三家不吃虧，但千萬不要貪便宜而亂買一通，要知道一分錢一分貨，購買品質佳的東西也較為耐用，多用幾年也不一定吃虧。

▲每個月刷卡要給自己限額。

#消費習慣刷卡

雖然刷卡很方便，但若較沒金錢概念的話，刷信用卡容易流於一種無感支付，會讓人不自覺花更多錢，難怪月底戶頭空空，更遑論存錢。

▲外食花費累積起來也很驚人。

#三不五時吃外食

一周幾天外食無可厚非，但外出用餐雖然方便美味，但花費越不小，一餐兩餐逐次累積，結算下來的餐費不容小覷，建議月初就先訂一筆預算當作餐費，以便控制外食的餐飲費用。

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