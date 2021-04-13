fb ig video ETtoday search mobile

財神來了都要走！6個「花費壞習慣」讓你留不住錢

>

▲▼6個花錢壞習慣。（圖／Pexels）

▲月光族消費喜歡衝動行事，完全沒計畫。（圖／Pexels，以下同）

編輯 / Amber

許多人總嚷嚷著存不了錢，每次快到月底戶頭就拉警報，原因在於金錢花費大有問題，以下6個壞習慣現在改起來，聰明理財一點都不難！

#總是衝動購物

每次一領到薪水就想花錢？其實有時候購物是一種衝動消費，這時不妨先將想要買的東西放入購物車，一周後如果還是真的想買，代表真的需要且喜歡，到時再下單也不遲。

▲▼6個花錢壞習慣。（圖／Pexels）

▲獎金建議存起來，待存到一定金額再犒賞自己也不遲。

#大額獎金留不住

年底年終或是分紅，總喜歡拿來買名牌包，導致於手邊沒有多的存款，建議能將大筆錢存起來，善用這些來投資理財。

▲▼6個花錢壞習慣。（圖／Pexels）

▲別為了打折而買，而是買需要適合的。

#買東西只貪便宜

買東西貨比三家不吃虧，但千萬不要貪便宜而亂買一通，要知道一分錢一分貨，購買品質佳的東西也較為耐用，多用幾年也不一定吃虧。

▲▼6個花錢壞習慣。（圖／Pexels）

▲每個月刷卡要給自己限額。

#消費習慣刷卡

雖然刷卡很方便，但若較沒金錢概念的話，刷信用卡容易流於一種無感支付，會讓人不自覺花更多錢，難怪月底戶頭空空，更遑論存錢。

▲▼6個花錢壞習慣。（圖／Pexels）

▲外食花費累積起來也很驚人。

#三不五時吃外食

一周幾天外食無可厚非，但外出用餐雖然方便美味，但花費越不小，一餐兩餐逐次累積，結算下來的餐費不容小覷，建議月初就先訂一筆預算當作餐費，以便控制外食的餐飲費用。

►美女營養師曝「168斷食」成功關鍵　「食物份量表」照著吃保證瘦

關鍵字：

消費, 花錢, 壞習慣, 存錢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等

iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等

佐佐木希也在瘋！日本超夯「白煮蛋瘦身法」，實測8天瘦8kg

佐佐木希也在瘋！日本超夯「白煮蛋瘦身法」，實測8天瘦8kg

麥當勞將出新口味「焦糖布朗尼麥旋風」　比雙倍OREO冰炫風更邪惡 安格斯12星座一周運勢4／12-4／18　單身牡羊桃花爆炸、水瓶出錯率極高 國際超模不爽撞衫賽琳娜翻臉對嗆　慘被小天后2.2億粉絲出征 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢 楊冪「超緊身褲」逼出真實腿型　災難紫色四分褲都能KO，網：身材太絕 皮包發霉、龜裂欲哭無淚！「保養收納5重點」學起來　一咖就能用超久 小胸人必看！「6款豐胸食物」吃起來，二次發育不是夢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面