fb ig video ETtoday search mobile

搶貨預備！年度鞋王Travis Scott X 藤原浩 X AJ1發售日、價格曝光

>

說到今年最令人震撼與期待的鞋款，那以重磅三方聯名之姿登場的 Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 High，絕對是許多人心目中的第一選擇。此雙球鞋由兩大潮流天王 Travis Scott 攜手藤原浩 打造而成，因為他們都曾與 Air Jordan 1 High 合作出至今仍然經典、天價的款式，所以看到他們聯手也使得這雙三方聯名還未發售，就已經被人譽為年度鞋王，甚至有史以來最兇猛的喬丹一代之一的極高聲量。

Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 High 結合了 Travis Scott 與 藤原浩 兩人最象徵性的元素，包括鞋身輪廓以「倒勾」AJ1 為藍圖，並在色系上注入了 fragment design 招牌的藍色調，此外從曝光的實鞋照可以看到，這次中底似乎特別以仿舊設計處理，奶油白與上身鞋面呈現對比，使視覺上更添層次感，鞋身上也能看到佈滿如 Catcus Jack 的品牌 Logo 和閃電圖紋與文字細節，且筒身周圍疑似還輔有暗袋設計，是承襲著雙方精神與品牌精隨的超強 Air Jordan 1。 

▲Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 High將於 2021 年秋天正式發佈。（圖／sneakerbardetroit）

隨著多種版本諜照逐漸曝光，Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 High 販售資訊終於也有進一步消息，據悉將於 2021 年秋天正式發佈，情報指出數量極為稀少，售價為 $175 美元，請有興趣的朋友繼續鎖定 COOL 的追蹤報導。

延伸閱讀

必入手的經典配色！NIKE DUNK LOW「北卡藍」販售消息釋出，男鞋頭可以不用再買大尺寸女段！

防水不變、機能加倍！全新 NIKE AIR FORCE 1 LOW GORE-TEX 2021 年版正式發布，雨天依然白帥帥！

暑假打工被抓包？攻城獅球迷驚見高國豪變身手搖飲店員，驚呼：輸給德州球王 面臨財務危機？ 

關鍵字：

COOL-STYLE, 球鞋, Air Jordan 1, Travis Scott

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等

iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等

佐佐木希也在瘋！日本超夯「白煮蛋瘦身法」，實測8天瘦8kg

佐佐木希也在瘋！日本超夯「白煮蛋瘦身法」，實測8天瘦8kg

安格斯12星座一周運勢4／12-4／18　單身牡羊桃花爆炸、水瓶出錯率極高 麥當勞將出新口味「焦糖布朗尼麥旋風」　比雙倍OREO冰炫風更邪惡 國際超模不爽撞衫賽琳娜翻臉對嗆　慘被小天后2.2億粉絲出征 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢 小胸人必看！「6款豐胸食物」吃起來，二次發育不是夢 楊冪「超緊身褲」逼出真實腿型　災難紫色四分褲都能KO，網：身材太絕 皮包發霉、龜裂欲哭無淚！「保養收納5重點」學起來　一咖就能用超久

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面