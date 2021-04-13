搶貨預備！年度鞋王Travis Scott X 藤原浩 X AJ1發售日、價格曝光

說到今年最令人震撼與期待的鞋款，那以重磅三方聯名之姿登場的 Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 High，絕對是許多人心目中的第一選擇。此雙球鞋由兩大潮流天王 Travis Scott 攜手藤原浩 打造而成，因為他們都曾與 Air Jordan 1 High 合作出至今仍然經典、天價的款式，所以看到他們聯手也使得這雙三方聯名還未發售，就已經被人譽為年度鞋王，甚至有史以來最兇猛的喬丹一代之一的極高聲量。

Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 High 結合了 Travis Scott 與 藤原浩 兩人最象徵性的元素，包括鞋身輪廓以「倒勾」AJ1 為藍圖，並在色系上注入了 fragment design 招牌的藍色調，此外從曝光的實鞋照可以看到，這次中底似乎特別以仿舊設計處理，奶油白與上身鞋面呈現對比，使視覺上更添層次感，鞋身上也能看到佈滿如 Catcus Jack 的品牌 Logo 和閃電圖紋與文字細節，且筒身周圍疑似還輔有暗袋設計，是承襲著雙方精神與品牌精隨的超強 Air Jordan 1。

▲Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 High將於 2021 年秋天正式發佈。（圖／sneakerbardetroit）



隨著多種版本諜照逐漸曝光，Travis Scott x fragment design x Air Jordan 1 High 販售資訊終於也有進一步消息，據悉將於 2021 年秋天正式發佈，情報指出數量極為稀少，售價為 $175 美元，請有興趣的朋友繼續鎖定 COOL 的追蹤報導。

延伸閱讀

必入手的經典配色！NIKE DUNK LOW「北卡藍」販售消息釋出，男鞋頭可以不用再買大尺寸女段！

防水不變、機能加倍！全新 NIKE AIR FORCE 1 LOW GORE-TEX 2021 年版正式發布，雨天依然白帥帥！

暑假打工被抓包？攻城獅球迷驚見高國豪變身手搖飲店員，驚呼：輸給德州球王 面臨財務危機？