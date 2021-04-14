最容易「白頭偕老」的星座組合Top 3 ！　水瓶遇處女愛吵又分不開

▲3大星座組合堪稱天生一對，一不小心就白頭偕老 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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白頭偕老絕對是每一對戀人的願望，要能夠攜手一生，不光要個性互補，還有包容彼此的優缺點，才能長久陪伴到老，若是結合星座角度觀察，其實以下「3個星座組合」超互補，簡直天生一對，一不小心就白頭偕老！

Top 3 水瓶座 處女座

處女座和水瓶座看似是八竿子打不著的星座組合，但是只要遇上就很難分開，因為處女座的條條框框放在水瓶身上時，一切就要重新下結論了，簡單來說就是處女座能約束別人，卻不一定能治得住水瓶，這樣反而給了生活很多樂趣。而水瓶座的天馬行空遇到處女座這樣的務實派，更能夠收放自如，吵著吵著彼此互補到白頭。

Top 2 巨蟹座 雙魚座

當巨蟹座遇到了雙魚座，兩人的柔軟心靈才有寄託，因為巨蟹和雙魚都屬於對愛情有許多幻想，換成他人無法理解，還會覺得「毛很多」，但是這兩人一定能夠理解。而且巨蟹很懂雙魚在意的點，只要有心要溝通，解決問題的速度非常快，比起他人不願意哄、不願意心平氣和坐下來談，巨蟹與雙魚的相處模式還比較融洽。

Top 1 金牛座 摩羯座

不同於其他星座的互補模式，金牛座和摩羯座就是天生一對，金牛座的務實與上進的態度，看在摩羯眼中絕對是百里挑一，他人看金牛覺得斤斤計較，但摩羯絕對不會，反而認為是可以長久相處的對象，兩人對於生活的模式非常相近，都是願意過著平淡生活，白頭偕老。

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