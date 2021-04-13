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「浪子不會為你回頭，你很普通」　15條愛情真理讓人瞬間清醒

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▲▼15條愛情真理。（圖／翻攝自FB）

▲以下金句獻給正深陷愛情泥沼的你。（圖／翻攝自FB/tvn Drama，以下同）

編輯 / Amber

不少女生一談戀愛就整個撩下去，愛對方勝過愛自己，其實很多道理都明白，但每次一愛了就選擇不看也不聽，以下15條愛情真理或許能給陷在愛情泥沼的一點想法。

#樹葉不是一天黃的，人心也不是一天涼的，讓你失望的人，不會讓你只失望一次。

#學會及時停損，三觀合不來立馬分開，千萬耗著。

▲▼15條愛情真理。（圖／翻攝自FB）

#別聽對方說什麼，要看對方做什麼。

#沒有人有必要透過不好看的皮囊，去了解有趣的靈魂。

#不聯絡你是真的不喜歡你，不是因為忙。現在每個人都抱著手機，怎麼可能沒空回你，只是不想回你而已。

▲▼15條愛情真理。（圖／翻攝自FB）

#愛的多的那一個，在這段愛情裡沒有話語權。

#舊情復燃等於重蹈覆轍。

#你可能不是第一個，也不是最後一個，更不是他最愛的那一個

▲▼15條愛情真理。（圖／翻攝自FB）

#只和你曖昧，說明他不夠喜歡你

#不拖泥帶水的分手會更酷一點，搖尾乞憐只會讓對方看輕你

#浪子不會為你回頭，你很普通

#不要看一個人對你好時有多好，看他有多不忍心傷害你才是重點

▲▼15條愛情真理。（圖／翻攝自FB）

#「不以貌取人」是假的。沒有人有必要透過不好看的皮囊再去了解有趣的靈魂

#當你心裡疑惑他愛不愛你的時候，不要騙自己了，他已經開始沒有那麼愛你了

#別太依賴一個人，你會把他給嚇跑。

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關鍵字：

愛情, 真理, 金句

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