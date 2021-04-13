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楊貴媚要范少勳脫了！　露健壯手臂、深V配珍珠長鍊帥翻

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 ▲MIKIMOTO今起至18日於台北101旗艦店舉辦「My Mikimoto, My Style頂級珠寶展」。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO今起至18日於台北101旗艦店舉辦「My Mikimoto, My Style頂級珠寶展」，展出總值高達3億元的頂級之作，擔任嘉賓的金馬影后楊貴媚與范少勳均穿帥氣黑色西裝亮相，楊貴媚佩戴珍珠鑽石立體墜鍊與一對珍珠鑽石衣袖造型手環展現氣勢，她現場帶動氣氛為觀眾謀福利，直接要范少勳脫下外套，展現健身有成的精壯手臂，引來一片「哇」的讚嘆聲。

▲▼MIKIMOTO范少勳,楊貴媚 。（圖／公關照）

▲楊貴媚（右）與范少勳擔任MIKIMOTO珠寶展嘉賓。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼MIKIMOTO范少勳,楊貴媚 。（圖／公關照）

▲范少勳深V搭配250萬元的MIKIMOTO多層次珍珠鑽石項鍊。

范少勳今日的造型的確突破以往，深V黑色背心搭配250萬元的MIKIMOTO多層次珍珠鑽石項鍊，時髦有型，他覺得很自在，他尤其喜歡耳際上的黑珍珠耳環，因為風格很陽剛，至於在大眾面前露出健壯手臂肌肉，他也深具自信，笑稱：「因為平常就準備好了，注重運動與飲食，但大家別像我這麼辛苦啦！只吃水煮食物、花椰菜米等。」

▲▼ MIKIMOTO,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO珠寶展全場最高價的Natural Pearl頂級珠寶系列孔克珍珠鑽石項鍊，16,000,000元。

▲▼ MIKIMOTO,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Natural Pearl頂級珠寶系列孔克珍珠南洋珍珠長鍊，11,600,000元。
 

全場除了楊貴媚與范少勳一搭一唱逗樂眾人，MIKIMOTO珠寶展也話題性十足，此次最高價為1600萬元的Natural Pearl頂級珠寶系列孔克珍珠鑽石項鍊，集合一圈直徑約5.00mm至11.50mm的孔克珍珠，實屬不易；品牌也展出多件編織珍珠頸鍊，彰顯品牌蒐羅優質珍珠的功力，同時也兼顧設計感，討喜的蝴蝶結常出現在作品之中，增添女人味。

▲▼ MIKIMOTO,BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列孔克珍珠蝴蝶結造型胸針（左）2,900,000元，海水藍寶珍珠鑽石項鍊6,150,000。

▲▼ MIKIMOTO,BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠漸層串鍊（左）1,400,000元，漩渦造型南洋珍珠鑽戒1,160,000元。

珍珠的無限可能性，在寶格麗（BVLGARI）巴洛克頂級珠寶系列便能領略，一款短項鍊將12顆尺寸不小的南洋珠當主角，點綴碧璽與鑽石，顯得大膽活潑；珍珠當配角也頗有畫龍點睛之效，同系列Lady Rubellite頂級紅碧璽項鍊，讓珍珠與碧璽圓珠、紫水晶圓珠串成項鍊，末端再垂墜珍珠流蘇，相當華美。

▲▼ MIKIMOTO,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗巴洛克系列頂級璽、南洋珍珠與鑽石項鍊設計大膽活潑。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ MIKIMOTO,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗BAROCKO系列Lady Rubellite頂級紅碧璽、珍珠與鑽石項鍊。

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關鍵字：

范少勳, 楊貴媚, MIKIMOTO, BVLGARI, 寶格麗

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