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鍋寶「粉紅電鍋」11670元→2490元！激殺2.1折　分離式外鍋太方便

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文／C編

電鍋的好用不容分說，方便之餘，外型也能兼顧，才能稱得上完美。購物網站「Her和她」推出「鍋寶萬用316分離式電鍋」，原價11670元，特價2490元，珍珠烤漆外觀、分離式的不沾外鍋，可以煎煮炒炸蒸燉，一鍋萬用，鹹食、甜點都可以做出來，非常方便好用。

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▲電鍋,鍋寶,Her和她。（圖／品牌提供） 

▲鍋寶萬用316分離式電鍋，原價11670元，特價2490元。點我購買。

鍋寶萬用316分離式電鍋採用分離式不沾外鍋，可以烤大理石蛋糕、水煎包、炸豬油、炒時蔬、壽喜鍋、煮麻婆豆腐等等，一鍋可以做出許多不同的料理，甜食、鹹點都可以一次搞定，一鍋到底，免換鍋非常方便。

▲電鍋,鍋寶,Her和她。（圖／品牌提供） 

▲鍋寶電鍋一機兩用，一次蒸煮兩道菜。

一般電鍋只能用內鍋烹調食物，鋁製的外鍋不可以煮食，無法單獨取出不好清洗，又容易藏污納垢，但現在這款鍋寶萬用316分離式電鍋採用分離式不沾外鍋，清洗方便，又可以蒸煮料理，食品及不沾材質，外鍋直接料理，又可以清洗，非常好用。

 ▲電鍋,鍋寶,Her和她。（圖／品牌提供）

▲各種大小的內鍋可以製作出各種份量的飲食。

鍋寶萬用316分離式電鍋搭配316蒸盤，快速做菜不用趕，一鍋就可以做出兩道菜，絕對是忙碌生活的必備家電，隨時開蓋就可以輕輕鬆鬆掌握料理，烹調過程可以隨時開蓋加料、停止加熱，掌握食物最佳的口感。

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 ▲電鍋,鍋寶,Her和她。（圖／品牌提供）

▲鍋寶萬用316分離式電鍋，原價11670元，特價2490元。點我購買。

「Her和她」推出「鍋寶萬用316分離式電鍋」，原價11670元，特價2490元，11人份的大容量，全雞也可以放得下去燉，採用316不鏽鋼頂級材質，抗氧化、安全、耐用，間熱式烹調不需要看顧，非常方便必備。

關鍵字：

電鍋, 鍋寶, Her和她, Her

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