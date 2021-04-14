「野餐」美贏別人靠這3招！最忌諱迷你裙、搽腳趾甲油贏一半

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隨著天氣暖和起來，又到了適合野餐的春夏季節，既然不能出國，就和好友們一起在風光明媚的城市郊外草地上就地野餐，或者逛逛戶外市集、參加生活節，享受自然氛圍也能超好玩。而在大片草地上總有其他人群，女孩們若是不想輸給別人，就來看看以下3招野餐必勝穿搭秘訣，一起當全場最亮眼又最開心的女孩！

▲參加戶外活動穿搭很重要，不僅要美美的，也要活動方便。（圖／翻攝自Unsplash）



＃忌諱不方便活動的迷你裙

想要在廣大場地上一眾人群們中脫穎而出，並不是布料穿得越少越吸睛，尤其是忌諱穿超短的迷你裙，因為野餐或參加類似的戶外活動，就是需要坐在地上，如果穿得太不方便，不只容易曝光讓一旁的人都覺得尷尬，整場都只能扭扭捏捏的也玩不開，想耍辣不成，到現場一定會後悔。

▲像木村光希（上圖）、陳庭妮（下圖）這樣子直接坐下也不會曝光、很安全。（圖／翻攝自IG@koki、＠chen_ting_ni）



為滿足浪漫的少女心，連身長裙還是最棒的選擇，不管是鄉村風格的寬鬆洋裝，還是顯身材的歐美碎花裙，都是方便跑跳、坐下也不會曝光的單品，拍起照來隨便都很好看！

▲泫雅的男孩風小短褲也很適合戶外風格。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



如果自認是粗魯的女孩兒，也可以選擇褲裝，同樣絲毫不遜色，像是泫雅的男孩風短褲，或是前陣子Jennie穿去賞櫻的拼色丹寧褲，都能用設計感和可愛取勝。

＃擦腳指甲油贏一半

擺好野餐食物，也拍完美照之後，大家就會準備聚集在野餐墊上開吃了！這時候不免會需要脫鞋子，所以野餐前別忘了替腳擦上漂亮的指甲油，或是選穿可愛好看的襪子，如果同團中有異性朋友，也可能在無意間發現你的小用心，展現從頭到腳都漂亮的實力，跟毫無準備的別人比起來，直接贏一半。

＃攜伴孩子或寵物一同野餐更有Fu

野餐、逛市集、參加生活節，都是非常適合親子一起玩樂的活動，除了號召朋友們，也能請大家各自帶上自己的寵物，或是家中的小小孩一同加入，藉由寵物與孩子們的可愛和活力，馬上就能成為同片草地上最受矚目的一群人，加上被純真開心的氛圍感染，讓活動變得更有Fu。

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會



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