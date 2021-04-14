【奧斯塔羅】未來三個月的整體運勢提醒

運勢的起伏

牽動不少我們的思緒與情緒

相信大家都挺好奇

接下來的運勢發展

現在就和奧斯老師一起來看看

未來三個月的整體運勢提醒囉！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說接下來三個月要留意一下職場工作的異動，畢竟這樣的牌組代表的職場以及更動！有可能是你接下來有更換職場工作的機會出現，當然這樣的牌組在工作職場上的更換是件不錯的事，但奧斯老師也要請你確定新工作的專業是否能夠勝任，因為這樣牌組有著無法勝任導致壓力勞累狀況的產生。另外如果沒有換工作打算的朋友，接下來奧斯老師就要請你留意上司主管指派新的工作給你，也有可能是同事之間的工作轉由你負責，導致工作上的壓力及勞累程度較高，這部分可能要多留意一下。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要小小的恭喜你，這樣的牌組多半代表的是理性以及思緒！所以接下來在面對生活上的事情或是工作上的問題都有望讓你改善許多，只是奧斯老師要提醒你，這樣的牌組也多半代表目前的你有點安逸，雖然內心當中是有挺多的想法以及規劃，但偏偏每次你在想要更動或是想要付出行動時就會膽怯下來，因為你不知道這樣的改變跟異動是不是件好事，但好在這樣的牌組所點出來的理性及行動，都有望在未來三個月逐漸按照過往的規劃及想法朝向自己的目標前進。因此若是接下來有想更動或突破的想法，奧斯老師建議你要好好把握。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要提醒你接下來三個月要好好留意同事和朋友之間的相處狀況，因為這樣的牌組多半代表的爭執與矛盾！而這樣的狀況又會在生活周遭的人事中更加的嚴重，因此奧斯老師會建議你接下來三個月和同事或是朋友之間的相處要留意情緒的起伏或是意見分歧時的溝通。另外奧斯老師要提醒你和朋友之間聊天內容可能也需要留意，因為這樣牌組也隱喻和朋友之間聊聊八卦或是碎嘴一些事情，最後卻傳到當事人的耳裡，因而導致自己的人際關係受到影響，這部分在接下來要多加留意。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你接下來三個月的財運狀況，應該會是整體運勢上最良好的方面，因為這樣的牌組多半代表的財運及收入！因此接下來在金錢運勢上面有望獲得更多的財富，奧斯老師要提醒你這樣的財運更多的是來自於偏財，因此如果你有投資理財的規畫會建議你在接下來三個月去做進行，特別是如果接下來有來自親友或是朋友之間的投資建議，奧斯老師都會建議你可以多加參考。當然金錢的投資還是需要審慎的規劃與做做功課，只是若你也做好功課或是親友之間有不錯的投資建議，都可以納入考量。

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