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Apple AirPods Pro 7990元→5990元　聽音樂、講電話隨時切換好方便

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文／C編

Apple AirPods Pro是很多人想入手，卻又因為價格而猶豫的3C商品，購物網站「Her和她」限時推出「Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒」，原價7990元、特價5990元，現省2000元，如此划算，是不是心癢難耐？

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 ▲Apple,AirPods Pro,耳機,藍牙無線耳機,無線耳機,。（圖／IG）

▲Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒，原價7990元、特價5990元。點我購買。

Apple AirPods Pro的H1晶片採用10個音訊核心，大大減少音訊處理的延遲，進而做到即時降噪，系統級封裝設計經過精心排列，每個零組件的擺放位置均根據人耳的形狀，強調提升舒適度、貼合度與穩定性。

 ▲Apple,AirPods Pro,耳機,藍牙無線耳機,無線耳機,。（圖／IG）

▲AirPods Pro是很多人心中的夢幻逸品。（圖／pureecase IG）

AirPods Pro的設計就是希望使用者能時時刻刻貼身，所以能抗汗抗水，並具備擴大的麥克風網狀聲孔，在風大的時候，可提升通話的清晰程度，為了配戴舒適，精修細調每個細節，備有3種尺寸的耳塞套方便選擇，並締造「主動式降噪」所需的優越密合度，成就出優點數不完的入耳式耳機。

 ▲Apple,AirPods Pro,耳機,藍牙無線耳機,無線耳機,。（圖／IG）

▲AirPods Pro也變成時尚配件。（圖／mauve_ppp IG）

耳機雖然能隔絕噪音，但不可能整天都沈浸在自己的世界，因此想要聽到周遭的聲音時，只要按住耳機柄的力度感測器，即可在「主動式降噪」功能和「通透模式」之間切換；所謂「通透模式」，就是外界聲音可傳進耳朵，即便戴著耳機聊天也沒問題，減少穿脫耳機的麻煩。

「Her和她」推出「Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒」，無線充電盒可提供超過24小時的電池續航力，並且可與Q1認證的充電器相容，原價7990元、特價5990元，現省2000元，一定要趁特價入手。

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▲Apple,AirPods Pro,耳機,藍牙無線耳機,無線耳機,。（圖／IG） 

▲Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒，原價7990元、特價5990元。點我購買。

關鍵字：

Apple, AirPods Pro, 耳機, 藍牙無線耳機, 無線耳機, Her和她, Her

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