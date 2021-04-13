COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味

文／Squid

衣服洗完一定要香香的才行，最近COSTCO社團就掀起一股「香香豆風潮」，人人都在囤貨好聞的香香豆，只要在洗衣服的時候放入一點，衣服就可以持續香味一週，用過的人都大呼「洗衣的好幫手！」

▲COSTCO好市多蘭諾衣物芳香豆。（圖／COSTCO好市多 商品經驗老實說）



蘭諾的衣物芳香豆最近下殺折扣，從原價799元再扣160元，只要639元就可以入手一次3瓶的衣物芳香豆，裡面一顆顆的芳香豆，在使用上只要在洗衣精之後，放一點點，就可以讓整桶洗出來的衣服都散發香味，還有除臭的效果，非常適合夏天使用，連收納進衣櫃連衣櫃都會跟著有香香的味道。

因為香味實在太好聞，而且又很實用，加上特價的優惠，立刻吸引許多網友搶購一波，人人都在囤貨。粉絲也直呼，「打折必買商品之一」、「用量蠻省的 三種味道一次滿足」、「我每次打折ㄧ定購買」、「都放衣櫃、鞋櫃、打開就聞到香香的味道，還不錯」、「夏天洗衣服時倒一點一起洗，衣服都會有淡淡的香味，很不錯」。

▲OUIFIE雲朵植柔洗滌露。（圖／品牌提供）



除了香香豆，想要衣物擁有更好的洗滌體驗，OUIFIE與義大利調香師聯手合作調香配方，選用台灣的覺萃在地天然契作小農耕種的植物萃取原料，推出「雲朵植柔洗滌露」一點點的用量就可以讓居家衣物或是寢具散發令人著迷的香氣。

OUIFIE與義大利調香師Lorenzo合作，推出全台首瓶零碳洗滌劑「雲朵植柔洗滌露」，以最低耗能量的方式，使用台灣在地契作小農植物萃取純露，100%捨棄國際物流高碳排放量，智慧倉儲宅配運送，實現零碳綠生活的品牌永續理念。