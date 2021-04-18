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別再只會穿黑色！面試各行穿對顏色立刻留下好印象　錄取率大增

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編輯／JJ

結束學業後，進入各行各業投入工作是人生必經階段，也會經歷多次大大小小的面試，不論你是面試新手還是老手，下次有面試機會時，記得別再只會穿最保守的黑色，試試看不一樣的穿著顏色與搭配方式，不只能更快給人留下好印象，還可能大大增加錄取率！

在進入顏色選擇之前，先了解不同類型職業的搭配比例基準參考，簡單分為兩大類的話，需要沉穩、負責、守誠信等特質的內勤人員，面試時穿著盡量不要超過三種顏色，掌握70%、25%、5%的比例，大面積上以小面積點綴的模式為主；強調外顯性、個人特色、創意等類型的工作，面試時則可以用較大範圍25%～50%的對等比例搭配。

▲面試穿著顏色搭配。（圖／翻攝自IG）

▲黑色面試服裝。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

＃黑色：成熟、幹練

大家認為最安全的黑色，的確是最不挑身材、膚色、還最顯瘦的顏色，給人有能力、幹練、成熟的想像，但如果整身都是全黑色就比較不建議，可以運用上面提到的顏色比例去做調整，加入些微亮色系元素單品，能化解死板或難以親近的感覺。

▲面試穿著顏色搭配。（圖／翻攝自IG）

▲藍色面試服裝，越深色也越能襯托沉穩印象。（圖／翻攝自IG@m_kayoung）

＃藍色：值得信任、誠懇

有研究數據統計出，有81%成功被錄取的員工面試時穿了藍色的服裝，可以說是黑色以外最值得嘗試的顏色，藍色系的服裝能給人舒適的印象，讓人感覺正直、有自信、沉著，容易引來對方的好感度。

▲面試穿著顏色搭配。（圖／翻攝自IG）

▲灰色套裝是個折衷的選擇。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss）

＃灰色：和善、有邏輯

許多人不穿黑色的話，就是穿灰色了，比起黑色顯得柔和，不會太銳利拘謹、同時帶出氣質，適合用於需要邏輯性的工作場合面試，能給人一種善於分析的印象，但如果不好好與其他色彩配件搭配的話，會略顯平庸。

▲面試穿著顏色搭配。（圖／翻攝自IG）

▲面試服裝不建議全身白色。（圖／翻攝自IG@leesiyoung38）

＃白色：完美、細心

面試時不推薦全身白色穿著，但卻是和任何顏色都能互相搭配的底色，白色給人乾淨完美的感覺，延伸出細心、謹慎、有條不紊的特質印象。

▲面試穿著顏色搭配。（圖／翻攝自IG）

▲黃色面試服裝其實沒有想像中突兀。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）

＃黃色：創意、活潑

尤其是需要創意的工作類型，面試時就可以適時加入黃色的單品，黃色能給人善於溝通、有趣大膽、極富創造力的印象，但運用黃色單品的比例不需要太多，否則會造成反效果，顯得玩心重、不負責任或太過輕浮。

▲面試穿著顏色搭配。（圖／翻攝自IG）

▲紫色面試服裝示範。（圖／翻攝自IG@m_kayoung）

＃紫色：個人風格強烈、機靈

與黃色同樣適合用於強調創意的工作領域，紫色會散發出強烈的個人特質，不過表現若太過浮誇的自信，可能會顯得有些自我中心，同時紫色也給人勇於嘗試、創新的感覺。

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關鍵字：

面試, 面試穿搭, 顏色, 錄取

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