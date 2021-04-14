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營養師曝「咖啡因過量」8大警訊！小心沒提神，反而越喝越累

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▲▼營養師曝「咖啡因過量」8大警訊。（圖／翻攝ＩＧ）

▲許多人都有喝咖啡的習慣。（圖／翻攝IG@midoricoo、@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels　

越來越多人有喝咖啡的習慣，每天都至少要喝上一杯咖啡才能提起勁，感到有精神，但小心，你可能在不知不覺中攝取了過量咖啡因！知名營養師高敏敏就表示建議每日咖啡因攝取量應在<300～400mg，以超商咖啡為例，大約兩杯大冰美式或拿鐵，咖啡因就已超量，她更進一步分享咖啡因攝取過量的8大警訊，快來看看你是否也是咖啡喝太多？

＃頭痛

咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮，進而引發頭痛。

▲▼ 營養師曝「咖啡因過量」8大警訊。（圖／翻攝IG,unsaplsh,pexels）

＃焦慮焦躁

咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，並刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張，而已經容易出現壓力和焦慮的人，可能會因為咖啡因使得症狀更嚴重。

＃胃痛

咖啡因容易刺激胃酸分泌。

▲▼ 營養師曝「咖啡因過量」8大警訊。（圖／翻攝IG,unsaplsh,pexels）

＃越喝越累

喝了過量咖啡容易使得身體過於興奮，導致身體因缺氧而感到更加疲累。

＃心悸

過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起精神緊張，心臟砰砰跳

＃頻尿

咖啡因有利尿效果，會加重頻尿狀況。

▲▼ 營養師曝「咖啡因過量」8大警訊。（圖／翻攝IG,unsaplsh,pexels）

＃失眠

咖啡因會導致神經系統過度興奮，攝取過量容易導致失眠。

＃腹瀉

咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下引用，容易刺激腸胃，引發腹瀉等狀況。

高敏敏也提醒，包含心血管疾病患者、長期失眠者、心律不整、骨質疏鬆者、孕婦和孩童、有腸胃疾病者等6類人群，喝咖啡時要注意減量。

但高敏敏也表示，雖然咖啡因攝取過量會影響身體健康，但只要適量，喝咖啡還是有不少優點，包括能幫助提神、提高代謝、燃燒脂肪、抗氧化等，在適當攝取量下，還是很建議「適合咖啡的人」享用。

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關鍵字：

咖啡, 咖啡因, 喝咖啡, 過量, 攝取量, 營養師, 高敏敏

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