《女神降臨》韓書竣最愛的木質香　竟然是可愛的口袋香水

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

每個人都喜歡身體散發出專屬的香味，香水絕對是必不可少的單品，《ET FASHION》就整理最近大勢的幾款香水單品，其中一款更是《女神降臨》韓書竣最愛的單品，一定要買起來，可以說是男女都適合的香味。

1.Celluver中性口袋香水 #撩人清晨

飾演《女神降臨》韓書竣的韓國男神黃寅燁最愛的單品「中性口袋香水 #撩人清晨」，木質調香氣由頂級香氛原料製成、體積小、外型方正，正是時下年輕潮人的必備小物，可以輕鬆放入衣物口袋或時尚手拿小包中。

2.嬌蘭 花草水語野漾叢花淡香水

2021年全新「嬌蘭花草水語野漾叢花淡香水淡香水」，前味展現原野花香調，調和小花茉莉的清甜及橙花的明亮，彷彿在豔陽花叢中悠悠醒來；中調迎來清甜多汁的瓜果香，好似能為肌膚解渴般清爽；最後白麝香伴隨鳶尾花和紫羅蘭的柔軟氣息，享受著提起白色裙襬，赤腳隨風奔向眼前的自由綠意。

3.CK 永恆瞬間女性淡香精

在浪漫氛圍裡，充滿希望的香氣，以清新明亮的調性拉開序曲展開新生活。前調以新鮮梨子的淡雅果香開場，並融合花香茉莉、槴子花、玫瑰和牡丹襯出果香的清新，最後以廣藿香、麝香、琥珀點綴，延伸經典中無限的愛意。

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