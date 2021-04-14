fb ig video ETtoday search mobile

《女神降臨》韓書竣最愛的木質香　竟然是可愛的口袋香水

>

▲香水,Celluver,香氛,嬌蘭,CK,。（圖／品牌提供）

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

每個人都喜歡身體散發出專屬的香味，香水絕對是必不可少的單品，《ET FASHION》就整理最近大勢的幾款香水單品，其中一款更是《女神降臨》韓書竣最愛的單品，一定要買起來，可以說是男女都適合的香味。

▲香水,Celluver,香氛,嬌蘭,CK,。（圖／品牌提供）

1.Celluver中性口袋香水 #撩人清晨

飾演《女神降臨》韓書竣的韓國男神黃寅燁最愛的單品「中性口袋香水 #撩人清晨」，木質調香氣由頂級香氛原料製成、體積小、外型方正，正是時下年輕潮人的必備小物，可以輕鬆放入衣物口袋或時尚手拿小包中。

▲香水,Celluver,香氛,嬌蘭,CK,。（圖／品牌提供）

2.嬌蘭 花草水語野漾叢花淡香水

2021年全新「嬌蘭花草水語野漾叢花淡香水淡香水」，前味展現原野花香調，調和小花茉莉的清甜及橙花的明亮，彷彿在豔陽花叢中悠悠醒來；中調迎來清甜多汁的瓜果香，好似能為肌膚解渴般清爽；最後白麝香伴隨鳶尾花和紫羅蘭的柔軟氣息，享受著提起白色裙襬，赤腳隨風奔向眼前的自由綠意。

▲香水,Celluver,香氛,嬌蘭,CK,。（圖／品牌提供）

3.CK 永恆瞬間女性淡香精

在浪漫氛圍裡，充滿希望的香氣，以清新明亮的調性拉開序曲展開新生活。前調以新鮮梨子的淡雅果香開場，並融合花香茉莉、槴子花、玫瑰和牡丹襯出果香的清新，最後以廣藿香、麝香、琥珀點綴，延伸經典中無限的愛意。

長髮絆手絆腳很麻煩？手殘人也會的花式馬尾　瞬間減齡10歲

比爾蓋茲、賈伯斯都是晨型人　輕鬆學會成功人早起的3個辦法

這顆小圓球既美又聰明！Apple HomePod mini特價2890元　聽音樂、接電話都行

關鍵字：

香水, Celluver, 香氛, 嬌蘭, CK

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

大創「迪士尼針織組」超可愛　30元DIY專屬你的小熊維尼

大創「迪士尼針織組」超可愛　30元DIY專屬你的小熊維尼

「天竺鼠車車」出醫療口罩了！3款超可愛圖案大人也瘋搶

「天竺鼠車車」出醫療口罩了！3款超可愛圖案大人也瘋搶

「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

SK-II青春露「極限量」330ml大包裝　7980元→5290元比母檔還划算 植村秀潔顏油下殺1680元還免運　3款可選，一定有你的蜜糖 日系品牌第一顆氣墊粉餅使用起來很遮瑕　半霧面材質蓋細紋超厲害 39歲范冰冰零細紋　靠200元有找的「平價霜」養出逆齡膚質 最容易「白頭偕老」的星座組合Top 3 ！　水瓶遇處女愛吵又分不開 COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味 星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面